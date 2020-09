Valeria Mussio, la chica de Bahía que se presenta en el ciclo Poesía en tu Sofá

La poeta Valeria Mussio se presenta este domingo 27 en el ciclo virtual Poesía en tu Sofá, en un especial de jóvenes escritoras latinoamericanas de la versión argentina de este festival virtual que se hace por Instagram.

La idea inicial fue de la popular escritora española Elvira Sastre, quien comenzó a hacerlo en ese país a principios de la cuarentena por el coronavirus. Luego, se replicó en Argentina bajo la organización de Mercedes Romero Russo, Tomás Rosner y Gerardo Montoya.

La modalidad es la siguiente: arranca a las 19 en la cuenta de Instagram del ciclo (@poesiaentusofaarg) y termina —aproximadamente— una hora después en el mismo lugar, mientras que en el medio se va pasando de cuenta en cuenta de las escritoras y cada una lee unos cinco minutos.

La chica, que nació en 1996 en Tres Arroyos pero vive en Bahía Blanca desde los seis años, se recibió en julio de este año de licenciada en Letras en la Universidad Nacional del Sur (UNS).

El año pasado presentó su primer libro, Manual de supervivencia para un ataque de ira (HD Ediciones), que recibió un subsidio del Fondo Municipal de las Artes, junto a Oxi (Punta Alta) y Lena Díaz Pérez (Villa Regina). Y se viene otro: "Voy a leer unos poemas de un librito nuevo que va a salir publicado por la editorial Peces de Ciudad a fin de año", adelantó Vale a La Nueva.

Sobre cómo fue convocada al ciclo, en el cual ya estuvo también la bahiense Natalia Romero, contó: "En un principio me contactó la poeta mexicana Martha Mega. Ella da un taller de poesía online que es muy hermoso y me dijo que yo era parte del material que daba (lo cual me pareció muy emocionante) y me hizo unas preguntas. Al rato me escribió Gerardo Montoya, de la organización del evento, y me dijo que estaban armando una edición de poetas jóvenes latinoamericanas con las autoras que daba Martha en el taller, a ver si quería participar. Y obvio dije que sí".

Dice que ahora que se recibió de licenciada en la UNS quiere hacer un doctorado: "Me inscribí a becas de investigación y estoy esperando el resultado. Y mientras avanzo con mi proyecto [un trabajo sobre las representaciones del cuerpo en la poesía de Arthur Rimbaud], hago algunos trabajitos de traducción y otras cosas de ese estilo".

Cronograma

-19:00 @poesiaentusofaarg

-19:05 @laurigd (Lauri García Dueñas - El Salvador, México)

-19:10 @tilsa.ov (Tilsa Otta – Perú)

-19:15 @valerimuss (Valeria Mussio – Argentina)

-19:20 @limitedvocabulary (Cristina Pérez Díaz - Puerto Rico)

-19:25 @computerized.lucia (Lucía Carvalho – Bolivia)

-19:30 @thaisespaillat (Thaís Espaillat - República Dominicana)

-19:35 @ktikok (Katherine Castillo – Venezuela)

-19:40 @poesiaentusofaarg (Fátima Vélez – Colombia)

-19:45 @v_v_fisher (Verónica Viola Fisher – Argentina)

-19:50 @tallerespaulailabaca (Paula Ilabaca – Chile)

-19:55 @rarauribe (Sara Uribe – México)

-20:00 @poesiaentusofaarg