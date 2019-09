Tres jóvenes escritores presentan sus primeros libros de poesía

Por Matías Mugione / mmugione@lanueva.com

Tres jóvenes escritores presentarán este sábado sus primeros libros de poesía en el espacio cultural Factor C, de Las Heras y Zeballos.

Se trata de Valeria Mussio, con Manual de supervivencia para un ataque de ira; Santiago Javier Gómez (conocido como Oxi), con '13 - '19 Un mixtape de poemas lo-fi; y Lena Díaz Pérez, con Evitarás el escándalo.

Indicaron que el encuentro empezará puntual a las 20:30 y que la entrada es de 50 pesos, con la posibilidad de ganarse alguno de los libros en un sorteo.

Los tres libros fueron editados por la editorial local HD Ediciones y contaron con el financiamiento del Fondo Municipal de las Artes de Bahía Blanca.

Valeria Mussio

La solapa

Valeria Mussio nació en Tres Arroyos en 1996, pero vive en Bahía Blanca desde los seis años. Estudia la carrera de Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional del Sur. Es profesora particular, integra proyectos de investigación y también trabaja en una fotocopiadora. Escribe poemas hace poco y participó de diversos ciclos de poesía, como el Festival de Poesía de Acá en Mar del Plata, el Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca, el ciclo Un Puñado y también Nubosidad Variable. Organiza el ciclo Las Pibas Tomamos la Poesía por Asalto y participa activamente de la Mesa Abierta de Poesía y Feminismos. A veces colabora con fanzines y revistas digitales, y este es su primer libro de poesía.

El libro, según sus palabras

"Es mi primer libro de poemas y son todos de un periodo en que transité una depresión bastante fuerte".

"Como la depresión es un montón de cosas más allá de estar triste, el libro está dividido en estados de ánimo: tristeza, desesperación, ira y también sentirse bien a veces. Son poemas sobre lo que hacía y cómo me sentía. Y me ayudó a darle un cierre a ese ciclo".

Un poema

una gauchesca

solo le pertenecí a un momento

el instante

de nacer

en mi infancia cabalga

con un rayo

la violencia

en mi adolescencia cabalga

con un rayo

la violencia

cuando me crecí joven

la violencia se echó

en el vacío

me dejó su fuerza

sin lenguaje

sin voz

¡y ahora la distancia

es humanamente

imposible!

si me conocieran sabrían

qué es lo que quiero

que vuelvan

que me digan que me quieran

aunque los odie

que me amen

la violencia de nuestros días

y mi alma perdida en

el trabajo

la destrucción del mundo

y mi mente una

misma cosa

esta angustia siempre ha sido

mi propia y única

Patagonia

solo existí por un momento

fui un rayo cabalgando

una mujer

Oxi

La solapa

Santiago Javier Gómez nació en Bahía Blanca en 1993, aunque creció y vive en Punta Alta, donde fue rebautizado como Oxi. Es estudiante de las carreras de Letras de la UNS.

Desde los veinte comienza a incursionar en la poesía, sosteniendo blogs, editando sus propios fanzines con ayuda de amigues y publicando en el camino textos en zines (Pan Tostado), revistas culturales (Less Nadies) y antologías poéticas locales (Biblioteca Fija y Ambulante), hasta llegar a este primer libro. Participa de la actividad poética de la zona, en distintos centros culturales y ciclos de poesía (Poesía en la Biblio, Nubosidad Variable, Cuatro de Copas). También participó del Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca en 2018. Colabora esporádica e independientemente con crónicas y reseñas para la revista Nexo Artes y Culturas.

El libro, según sus palabras

"Siempre me cuesta un poco describir lo que hago. Mi amiga Vale Mussio lo llamó un compilado de poemas melanco-románticos donde se sobrevive. Yo diría que es un poco eso, un vistazo a un viaje que vengo haciendo con la poesía, que empezó como una incursión hace años y siguió. Es lo que viene quedando de ese viaje hasta ahora y que va a la par del viaje que es la vida misma".

"Por eso habrán cosas que resuenen más románticas, más melancólicas, más angustiantes o más esperanzadoras, siempre con lo urbano presente. Claro que todas estas cosas las va a encontrar cada lector, y ojalá para cada cual sea un viaje distinto, pero que al final le haya dejado algo".

Un poema

minas-solvay

el barrio

callado, dormido

roncando apenas

el trajín las escobas

sobre chapa, cemento,

girando en los baldes

la cancha se enfría de lunes

la ruta

el pastizal revuelve

el viento y las liebres inquietas

los panales

luminosos, colosales

y las chimeneas vigilantes

ojos de fuego

lamiendo

las estrellas

sorbiendo

el aire alrededor

de la luna.

Lena Díaz Pérez

La solapa

Lena Díaz Pérez nació en Villa Regina (Río Negro) en 1994. En el año 2013 se mudó a Bahía Blanca para estudiar Profesorado y Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional del Sur. En el 2014 sacó su primera novela juvenil, No te me insinúes más, por favor. Formó parte de la Escuela Argentina de Producción Poética, experiencia que la alentó a pensar en este proyecto, su primer libro de poesía.

Participó de múltiples eventos de poesía en Bahía y en Regina. En el año 2015 quedó seleccionada por el Ministerio de Cultura de la Nación como artista emergente de la región patagónica para asistir a una formación intensiva sobre proyectos transdisciplinares. En el 2018 quedó seleccionada para formar parte de la residencia de jóvenes poetas en el marco del Festival Internacional de Poesía de Rosario. Fue invitada, en el mismo año, para participar como poeta del Festival de Poesía Latinoamericana en Bahía Blanca y del Festival de Poesía de Acá de la ciudad de Mar del Plata.

El libro, según sus palabras

"Vale [Mussio] describió a Evitarás el escándalo como el libro en el que un leoncito sortea el escándalo y a mí como una niña Cris Morena (frustrada) esperando ahora que Pol-ka la venga a buscar (frustrada). Creo que hay un poco de todo eso en los poemas de Evitarás... Un poco de todo eso y mucho laburo, claro. Hay un intento de cuidar los versos como se cuida que en un budín de banana no haya hilos de banana. Pero bueno, a veces quedan".

"A veces también lo que prometía ser la noche de tu vida termina en la ingesta de un alfajor vencido o en un mensaje de 'a mí me siguen pasando cosas con vos'. Tipic. ¿O no? Hay buzos de abajo y bardas que se incendian, el Indio Comahue camina y la doctora te pregunta si nunca hiciste biodecodificación porque le está costando introducir el instrumento. Y bueno. El laburo de muchas personas a las que les agradezco de corazón".

Un poema

Llanura de paquete

Hice captura y guardé una foto ajena

en la que se nos ven las manos

no están juntas

pero están por armar algo que se había desarmado

no sé si será el día

la circunstancia climática

hormonal o qué

pero reparé en la foto

cené arroz

sólo arroz

un plato playo de arroz con queso rallado de paquete

de vez en cuando ceno así porque

me gusta el arroz

y porque según las circunstancias

cualquier otra cosa me puede hacer mal

no es la primera vez que la existencia de una foto ajena

hace que yo abandone lo que sea que esté haciendo

y me pongo a escribir

no es la primera vez tampoco

que una foto ajena me genera

acidez

sos frágil y yo también

y a algo frágil no lo suele acompañar algo frágil

porque se puede romper

si yo agarrara mi tacita de cerámica negra

con el dedo meñique

y no hiciera fuerza se me caería

y la cerámica cuando se cae es como vos

miré el lago y me inventé un guión

no lo escribí pero te lo puedo contar

básicamente soy yo enfrentando situaciones

pero todo el tiempo tengo puestos los lentes de sol

para que no se me vean los ojos

voy a ser un personaje triste

puedo leer cartas

en algún momento escribíamos cartas

cortar naranja rallar su cáscara

descartar semillas

lavar un piso

mirar para arriba

y arruinarlo de nuevo y de nuevo llanura

y arruinarlo de nuevo.