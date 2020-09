Federal A: "La idea es jugar, pero hay provincias donde no se puede entrenar", dijo Chiqui Tapia

Este viernes 25 será la reunión virtual entre las máximas autoridades de los equipos del torneo Federal A (donde participan Villa Mitre, Sansiena y Olimpo), y en la misma se puede llegar a acordar la fecha de inicio y la forma de disputa para la definición del campeoanto.

En virtud de ello, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, argumentó que “la voluntad es jugar, pero hoy hay provincias donde ni siquiera se puede comenzar a entrenar”.

A su vez, destacó en diálogo con TyC Sports: “Cada categoría tiene diferentes bocetos e ideas posibles para jugar. En diciembre y enero podemos empezar y finalizar. Cuando sea el tiempo de volver a las competencias se analizará y se aprobará en base al tiempo que tengamos para retomar”.

Tapia también resaltó que la prioridad es la salud de los ciudadanos y que espera un guiño del Ministerio de Salud para arrancar a diagramar un posible retorno de la pelota en el Ascenso.

“La actividad va a volver cuando las autoridades lo digan, la idea es jugar los torneos que están inconclusos” remarcó.

También dejó su pensamiento con respecto a la protesta que realizó San Martin de Tucumán al TAS por la definición del torneo: “No comparto que, sin agotar las instancias administrativas, un club vaya a la justica., no es que no lo permito, no lo comparto… Hay sanciones para los clubes, uno en el afán de concretar el objetivo, toma las decisiones que no son las correctas”.

Sin embargo, según sus propios dichos, le dejará la última palabra al organismo internacional: “Esperamos que el TAS falle. Si toca lo contrato, tendemos que aceparlo”.

Entre las frases, una de las que se destacó con más fuerza fue la de “Hasta que no haya vacuna, no va a haber público en los estadios”. Además agregó “Cuando tomamos las decisiones hacemos un balance general. ¿Cuánto sale abrir una cancha? Sabemos que durante meses van a tener que meter la mano en el bolsillo (los clubes) y es todo pérdida. Estamos al tanto de los cambios que tenemos que realizar y los vamos a llevar a cabo”.