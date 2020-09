"La discusión no es la fase, sino qué hace el Ejecutivo municipal en función de eso"

El doctor Pedro Silberman, Director Nacional de Talento Humano y Conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación, habló esta mañana con La Nueva. sobre la situación sanitaria de Bahía Blanca, que esta semana retrocedió a fase 3.

Silberman consideró que la discusión no debe pasar por la fase sino por las acciones durante la fase. Y aseguró que en Bahía "no hay una acción territorial adecuada para disminuir la circulación del virus".

"La curva va creciendo más rápidamente en el interior de la provincia de Buenos Aires que en el AMBA, es decir, se está invirtiendo la relación que había hasta ahora. Ciudades como Bahía Blanca hoy están en una situación muy crítica, con un incremento del número de casos muy alto y necesariamente tiene que haber acciones", sostuvo el exdecano del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNS.

Y agregó: "La discusión no es a qué fase se pasa sino qué hace el Ejecutivo municipal en función de eso. En esta etapa tan crítica se debe disminuir la circulación comunitaria del virus; para esto, hay que hacer acciones territoriales, hay que ir al territorio para buscar los casos y aislarlos, y hacer el seguimiento de los contactos estrechos. Si no bajamos la cantidad de virus que está circulando en la comunidad no va a tener sentido ninguna medida".

Silberman opinó que "mientras los comerciantes hacían el esfuerzo de tener cerrados sus lugares para que no circule la gente, el Municipio tendría que haber hecho una estrategia comunitaria para disminuir la cantidad de circulación del virus".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Por eso digo que no es la fase, es lo que se hace durante la fase. Si hoy hay una actividad territorial fuerte, no importa que los comercios estén abiertos. Los comerciantes tendrían que exigirle al Ejecutivo municipal que active las acciones territoriales. De hecho la UNS ha tenido un financiamiento desde el Ministerio para que colabore y el Municipio no lo ha querido aprovechar", lamentó.

En ese sentido, indicó que "el intendente no está teniendo un buen asesoramiento" y señaló que "lo que tiene que hacer hoy [Héctor Gay] es escuchar y cuidar a los infectólogos, directores de hospitales, médicos; y, después, tener acciones epidemiológicas que se están haciendo en todo el país".

Silberman cuestionó el trabajo que se realiza en los barrios de Bahía Blanca y consideró que "hoy tendría que haber 500 personas recorriendo la ciudad, tratando de detectar casos y aislarlos. Si eso se hiciera, no habría problema de que los comercios y gimnasios estén funcionando. Por los números están casi en un 40 % de positividad, lo que quiere decir que no se está testeando lo suficiente".

Por este asunto, La Nueva. se contactó con el secretario de Salud del Municipio, Pablo Acrogliano, quien aseguró que continúa en marcha el Plan Detectar y que hasta el 9 de septiembre entrevistaron a 5.985 personas.

En comunicación telefónica, Silberman también contó que "desde el Ministerio de Salud de la Nación y desde el Ministerio de Salud de la Provincia estamos a disposición para ayudar en ese momento, porque no es un momento para hacer política, sino para cuidar a nuestros ciudadanos y a nuestros trabajadores".

"Estamos viajando por todo el país en la medida que las autoridades municipales o provinciales lo solicitan para brindar refuerzos en personal de salud y testeos. Así que si hay un pedido formal del intendente de Bahía para que nosotros colaboremos, no vamos a dudar un segundo", aseguró.

Por último, manifestó que está muy preocupado por la situación: "Tengo amigos que han muerto y los trabajadores de salud están muy asustados y angustiados por la situación que les toca vivir. Hoy hay ciudades donde el sistema de salud está saturado y cuando el sistema de salud se satura, la mortalidad aumenta por tres. Creo que no hay una real conciencia de lo que está pasando y veo que el error es hacer política con esto".