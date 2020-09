Nardelli: "Las medidas dañan la economía de nuestra ciudad y no son efectivas"

Santiago Nardelli sostuvo esta mañana que "las medidas que se toman dañan fuertemente a la economía de nuestra ciudad y no son efectivas, porque hace más de seis meses que estamos con esta historia y vemos que la curva no se aplanó".

En diálogo con Panorama, por LU2, el diputado provincial de Juntos por el Cambio se mostró en contra del retroceso de fase de Bahía Blanca en el marco de la lucha contra la expansión del coronavirus.

"Valoro las opiniones de los médicos, pero no las comparto. Hay una perspectiva distinta y en el ejecutivo municipal se viene trabajando en una concepción más amplia, habiendo tomado las medidas necesarias para preparar el sistema dentro de sus posibilidades. Y después empezó a trabajar en las actividades que se están resintiendo", dijo Nardelli.

El diputado señaló que "en lugar de poner medidas más duras" debería hacerse hincapié en "el distanciamiento, la higiene y en proteger muchísimo a los geriátricos porque es el lugar donde más vulnerabilidad hay".

"No estamos a favor del descenso de fase porque creemos que se tomó inconsultamente a través de Nación y en el medio de una conversación cotidiana con Provincia para ir regulando muchas actividades", añadió.

"Retroceder ahora no sirve. El fin que no haya circulación del virus es bueno, pero las medidas tienen que ser adecuadas. Entiendo que hay que parar al virus, pero cuál es la razón de cortar los gimnasios y los restaurantes si no hubo ningún brote. No encuentro la razón y causa daños muy graves", mencionó.

Nardelli también contó que no ve que "el gobierno nacional tenga nunca una estrategia de salida" de la pandemia.

"Indudablemente, cuando entramos en esta cuarentena, hace ya mucho tiempo, se dijo que era para preparar el sistema, pero la situación va empeorando porque siempre vas a tener más casos que ayer y no vemos que el gobierno tenga nunca una estrategia de salida. Su pretendida gestión es volver a aplicar el mismo sistema que aplica desde marzo", subrayó.

"Si uno trabaja seriamente en la ciudad, con un grupo de expertos, se establecen protocolos para no destruir la actividad económica y de la noche a la mañana cae un decreto que no fundamenta las razones y que echa por tierra todo eso... Es simplemente creer que desde Capital Federal se puede ver la realidad de todos los lugares; nosotros creemos que no y por eso hay un sistema de aplicación de protocolos para ver cómo los bahienses podemos ir sorteando esta pandemia", concluyó.