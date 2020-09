"No fundan a nuestras empresas", el duro comunicado de Juntos por el Cambio por el retroceso de fase

El bloque de concejales de Juntos por el Cambio emitió esta tarde un comunicado en el que rechaza el retroceso de fase.

Esto ocurre luego de la decisión tomada en las últimas horas por el Gobierno Nacional de retroceder a fase 3, durante 3 semanas, en Bahía, Mar del Plata y Tandil.

El oficialismo local aseguró en el comunicado que el Gobierno Nacional actuó "de manera inconsulta y arbitraria, sin atender las particularidades de nuestra ciudad" y advirtió: "No fundan a nuestros comercios, pymes y empresas".

"Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio rechazamos rotundamente esta medida por no aportar ninguna solución y solo agravar la ya delicada situación económica y social de nuestra ciudad", expresa el comunicado.

Al mismo tiempo, agrega: "No hay registros de que el aumento de casos confirmados de COVID-19 provenga de los rubros a los que hoy se les prohíbe trabajar. Y son quienes ellos quienes deben responder a costa de su propia economía, frente a la improvisación y a la falta de ideas de los gobiernos nacional y provincial, quienes siguen con su única estrategia, que evidentemente fracasó: la cuarentena y el cierre de actividades".

El intendente Héctor Gay también se pronunció sobre el retroceso de fase, al brindar esta mañana una conferencia de prensa donde anunció la medida.

"Tenemos esperanzas de que la situación mejore. Lamentablemente las experiencias de cambios de fase no han dado resultado, sobre todo en ciudades grandes, aunque sí en algunas más chicas como Bragado, de acuerdo con lo que me indicó el jefe provincial de Gabinete, Carlos Bianco. Pero en Mar del Plata no", dijo Gay.

Y agregó: "Nosotros desde el primer día hemos acompañado el proceso de decretos de Nación y Provincia, esperemos que dé resultado, aunque también depende de la ciudadanía. Lo que da éxito es el comportamiento de cada uno de nosotros".

A continuación, el comunicado completo:

RECHAZAMOS VOLVER A FASE 3. NO FUNDAN A NUESTROS COMERCIOS, PYMES Y EMPRESAS.

El Gobierno Nacional, de manera inconsulta y arbitraria, sin atender las particularidades de nuestra ciudad, decide retroceder a Bahía Blanca a Fase 3. Una decisión que provoca un nuevo golpe a la economía local y de nuestras pymes, comercios, bares, restaurantes, gimnasios y otras actividades que generan trabajo.

Desde el bloque de concejales de Juntos por el Cambio rechazamos rotundamente esta medida por no aportar ninguna solución y solo agravar la ya delicada situación económica y social de nuestra ciudad.

No hay registros de que el aumento de casos confirmados de Covid-19 provenga de los rubros a los que hoy se les prohíbe trabajar. Y son ellos quienes deben responder a costa de su propia economía, frente a la improvisación y a la falta de ideas de los gobiernos nacional y provincial, quienes siguen con su única estrategia, que evidentemente fracasó: la cuarentena y el cierre de actividades.

Es extremadamente injusto e improvisado que se cierren estas actividades, y por eso manifestamos nuestro rechazo al cierre de las mismas, en el convencimiento de que el comercio, los gimnasios, los bares y restaurantes, las salas de baile, los natatorios y tantas otras actividades, han hecho un enorme esfuerzo e inversión y han cumplido con todas las normas de protección y bioseguridad que garantizan el resguardo de los empleados y clientes.

La mayoría de los vecinos y vecinas se han comprometido con el cumplimiento de las medidas de cuidado sanitario y epidemiológicas y, si bien es cierto que estamos frente a una situación sanitaria delicada, que nadie puede desconocer, no se le puede pedir más esfuerzos a los y las comerciantes de nuestra ciudad, que ya no dan más, después de 180 días de inactividad.

Pedimos que con responsabilidad nos sigamos cuidando, entre todos, y principalmente a los grupos de riesgo y adultos mayores, generando una convivencia inteligente entre la actividad económica de nuestra ciudad y el cuidado de la salud, trabajemos juntos en buscar soluciones pero sin culpar a las familias de Bahía que solo quieren trabajar.