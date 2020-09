Directivos de hospitales de Bahía, a favor del retroceso de fase

Las autoridades sanitarias de Bahía Blanca brindaron la semana pasada una conferencia de prensa junto al intendente Héctor Gay, en la que contaron que la situación "es límite". Dos días más tarde, la ciudad volvió a fase 3 por decreto nacional.

Tras conocerse el retroceso, La Nueva. contactó a los directores de los hospitales de Bahía para consultarles qué les parece la medida.

El director del hospital Penna, Gabriel Peluffo, dijo que le parece bien "porque formaliza un poco la preocupación y la gente, ante este cambio, posiblemente tome conciencia de que lo que estamos diciendo es cierto".

"Obviamente los resultados no se van a ver reflejados rápidamente porque cada cosa que uno hace se ve reflejado en una quincena para adelante, pero creemos que un cambio de fase era necesario en este momento", aseguró.

El director señaló que el Penna está peor que la semana pasada: "Estamos con 100 % de ocupación prácticamente, tanto en clínica como en terapia; con el agravante de que tuvimos que aislar más o menos a 20 personas en este último fin de semana, que se suman a los 60 que estaban aislados anteriormente".

"Se van a ir restituyendo gradualmente pero estamos en una situación complicada. Ahora tenemos muchas enfermeras comprometidas y eso sí altera el funcionamiento sobre todo en la parte de terapia", indicó Peluffo.

La doctora Graciela González Prieto, de la dirección del Municipal, dijo que en el hospital "creemos y esperamos que este retroceso sirva para tomar conciencia de los cuidados personales por los que venimos bregando desde hace varias semanas: el uso correcto del tapabocas, el distanciamiento social y el evitar las reuniones sociales".

"Todos tenemos que tomar conciencia porque hemos visto además del aumento de casos de las últimas semanas, que los fallecimientos del último fin de semana fueron muy altos", lamentó.

La doctora también se refirió a la ocupación en el Municipal e indicó que "el hospital sigue con altísima demanda de internación".

El titular de la Asociación Médica, Carlos Deguer, sostuvo que siempre pensó en una cuarentena focalizada, "no sé si la fase 3 a nivel general puede tener un efecto sobre la circulación del virus".

"De todos modos, es una medida que intenta disminuir la circulación, por lo tanto no la considero mala, creo que puede tener resultado. Lo que vimos en Mar del Plata no fue positivo, pero capaz sí lo es en lugares un poco más chicos", consideró.

Y agregó: "Básicamente se está demostrando que en las reuniones sociales es donde más circulación y contagios hay. El punto es ser muy estrictos en cuanto a considerar el asunto de las reuniones sociales y la circulación nocturna".

Deguer indicó que "el tema laboral es un tema no menor, por eso soy partidario de no disminuir las actividades laborales y sí del cuidado individual, pero me parece que la intención de esto es tratar de disminuir la circulación de la gente y del virus; me parece que el propósito es bueno".

De todas maneras, opinó que "no tendríamos que debatir tanto sino ver los resultados posteriores para ver si esto es efectivo o no".

Con respecto a la situación hospitalaria aseguró que es similar a la semana pasada: "El Privado está con algunas bajas en cuanto a personal afectado y la terapia está en un nivel interesante, casi al 85 %. En el HAM estaba en un 50, un 60 %".

El subdirector del hospital Dr. Raúl Matera, Pablo Casella, consideró que "es indispensable y urgente bajar la circulación de personas; la medida será útil si se cumple de manera efectiva y si se la acompaña con acciones concretas para evitar conglomerados de gente y reuniones sociales".

A su vez contó que en cuanto a capacidad están "completos" desde hace 15 días, tanto en terapia COVID como en la sala de clínica médica.

Por su parte, el subdirector médico del hospital Italiano, Pablo Tentoni, indicó que el retroceso de fase era lo esperable por el aumento de casos en las últimas semanas.

"La medida no hace más que demostrar que somos una sociedad que no puede autocontrolarse. Esto nos refleja como sociedad, somos individualistas", consideró el médico.

En coincidencia con sus colegas, señaló que la capacidad del Italiano está "al límite, con un gran esfuerzo de todos para seguir en funcionamiento".

La Nueva. también intentó comunicarse con directivos del hospital Español, pero no fue posible por cuestiones de salud.

En este marco, el titular de la Seccional local de la Sociedad Argentina de Medicina, Matías Mirofsky, apeló ayer a la responsabilidad ciudadana y consideró que "bajar 20 días a fase 3 es una aspirineta para un tipo que tiene 45 de temperatura".