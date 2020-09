Según la Provincia, el control de la fase 3 corresponde al Municipio

El jefe de Gabinete del ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, se refirió esta mañana a los cumplimientos que se tienen que dar durante la retroceso a la fase 3 en Bahía Blanca.

"La situación sanitaria de Bahía es complicada", afirmó el funcionario en diálogo con Panorama en LU2 y agregó que "lo que dicta el ministerio de salud son las normativas generales y luego los intendentes deben tomar las medidas de control que crean convenientes".

El domingo pasado por la tarde se supo que desde Nación y Provincia habían decidido que la ciudad, junto a Mar del Plata y Tandil, retrocedan de fase debido a que "en muchas localidades disminuyó el nivel de alerta y la percepción del riesgo de la comunidad, lo que facilita la transmisión del virus, e impacta negativamente en la detección temprana de los casos".



Salvador Giorgi

En ese sentido, muchas de las actividades que estaban permitidas fueron deshabilitadas: comercios de textiles y jugueterías no podrán realizar su actividad con ingreso de público (sí delivery y take away), al igual que los bares, restaurantes y otros locales gastronómicos. No están permitidas las salidas de esparcimiento ni el trabajo del personal doméstico (excepto quienes están inscriptos para cuidado de personas). Tampoco funcionarán las ferias, los lavaderos de autos, las competencias automovilísticas, las actividades de clubes, actividades religiosas, servicios de gestoría, los ensayos de espectáculos, las reuniones de personas en espacios públicos, las actividades deportivas excepto las individuales (correr o andar en bici) y los gimnasios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Pese a las nuevas restricciones, propietarios de gimnasios y natatorios aseguraron que continuarán trabajando, con los debidos protocolos, como lo hicieron en el último mes. Es que afirman que en esos lugares no se produjeron contagios y que las medidas de prevención funcionan.

Al respecto, Giorgi aclaró que "desde Provincia no vamos a intervenir en un municipio en caso de que allí no se cumpla lo estipulado para la fase 3" por tanto "es un tema que le corresponde a cada jefe comunal".

"El retroceso de fase es una medida para cuidar a la comunidad, bajar el número de casos y evitar que el sistema sanitario colpse", remarcó el funcionario provincial.

A su vez, aseguró que "cada medida que se toma, como el retroceso de fase, se consensua entre las partes y son cuestiones que los intendentes hablan directamente con el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco".

En Bahía hay 2.487 casos totales, de los cuales 1.267 están activos, 1.159 recuperados y 61 fallecidos.