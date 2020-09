"Si se sumaba otro geriátrico afectado, colapsaba el sistema de salud en Bahía"

Por Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

Tras el aumento de casos en los últimos días —ayer por la mañana informaron 61 y dos fallecimientos—, autoridades de cinco hospitales de Bahía Blanca hablaron con La Nueva. sobre la capacidad de los centros de salud y el personal disponible para la atención de pacientes.

Tal como lo manifestaron anteriormente distintos referentes, la disponibilidad de camas y recursos —humanos para atender a los pacientes y materiales para tener con qué asistirlos— constituyen dos factores fundamentales para evitar el colapso del sistema sanitario.

El factor humano preocupa. Hay personal de salud aislado e infectado; de hecho, ayer por la tarde se informó que un profesional del servicio de emergencias Siempre dio positivo de coronavirus y el resto de su guardia permanece aislada por prevención.

Ante la consulta sobre la situación actual, varias autoridades coincidieron en que el sistema sanitario no está desbordado, pero sí al límite y que se observa mucho cansancio en el personal de salud.

El subdirector médico del Hospital Italiano, Pablo Tentoni sostuvo que "el fin de semana estuvimos a punto de tener que poner camas en la capilla del hospital para contener la demanda. ¿Lo tuvimos que hacer? No, pero estuvimos a dos pacientes más de hacerlo".

"Estamos trabajando al límite y buscando lugar donde no hay. Si se hubiese visto afectado un geriátrico más el fin de semana directamente colapsaba el sistema de salud en Bahía Blanca. No pasó, zafamos, pero estamos en el límite", advirtió.

En cuanto a la demanda de pacientes, el profesional indicó que "estamos en lo que se llama 'recursos suficientes, demanda contenida': lo que tenemos nos alcanza para poder contener o asistir a los pacientes. ¿Estamos muy lejos de colapsar? No, pero por el momento venimos bien, dentro de lo planificado".

También se refirió a los recursos y señaló que "estamos justos pero bien" en cuanto a lo material; y "con respecto al personal, tanto médico como no médico, tenemos gente en aislamiento, gente enferma y gente de alto riesgo; por ejemplo, ahora hay muchas chicas embarazadas. A eso hay que sumar que como hay demanda de personal no médico, enfermeros de años optan por irse del hospital privado al Penna o al Municipal por mejores condiciones laborales, lo cual es entendible".

Por esa razón, sostuvo que "no solo nos diezma la enfermedad, el cansancio y la parte biológica (como las chicas embarazadas); sino también el sistema económico por mejores ofertas y condiciones laborales en otros lados. Ahora estamos justitos, se nota que hay menos personal que al comienzo de la pandemia".

"¿Cuánto nos sobra para pasar a 'recursos insuficientes, demanda no contenida'? Muy poquitito en algunos días, otros días estamos bien; los fines de semana es donde más se tensa la cuerda. Por eso es tan importante el pedido a la comunidad de que no nos relajemos; me incluyo porque también soy parte de la sociedad y estoy cansado, pero no tenemos que relajarnos porque estamos en el límite del límite", aseguró.

Por su parte, el titular de la Asociación Médica de Bahía Blanca (AMBB), Carlos Deguer, aseguró que "hay una enfermera internada (también trabaja en el Español)", al ser consultado por la situación del Hospital de la Asociación Médica (HAM) y del Privado del Sur.

Manifestó que "en general, hay la misma cantidad de personal" que al comienzo de la pandemia, pero "no hay ningún tipo de reemplazo, por lo que decimos que el personal está justo".

"Tenemos 100 % de ocupación tanto en el HAM como en el Privado de camas clínicas; hay que ver cómo sigue la situación en estos días, uno de los problemas tiene que ver con los geriátricos. Hoy casi no hay lugar y hay que ver cómo sigue el tema de los hisopados, si se estabiliza o sigue creciendo el número de casos", indicó el profesional.

Y agregó: "El sector de terapia intensiva está muy lleno en el Municipal pero en el resto de los hospitales todavía hay lugar en sector COVID".

Deguer hizo hincapié en la importancia de los cuidados porque "pareciera que se están liberando las cosas en el momento más álgido, situación que se observa en los hospitales".

Sobre el HAM también habló la directora María Elena Sánchez Bejarano, quien dijo ayer por LU2 que tienen "pacientes en espera" y que "el desborde es una preocupación que tenemos todos".

En el caso del hospital Dr. Raúl Matera, su subdirector Pablo Casella contó que siguen trabajando en bloques, "cambiando el personal cada cinco días, lo que nos permite disminuir la posibilidad de contagio de nuestros trabajadores y trabajadoras".

"Vemos que el personal se va cansando, pero continuamos trabajando y prestando todos los servicios, algunos con algo de demora [...] Cada día tenemos más y más casos; hoy (por ayer) tenemos cuatro pacientes con respirador", detalló.

En el ámbito público, la doctora Graciela González Prieto, de la dirección del Hospital Municipal, señaló que "como en el resto de los hospitales, se registra un aumento de las consultas y también notamos un incremento en la internación: en terapia intensiva tenemos un 66 %, que son 6 de 9 camas ocupadas con 6 respiradores en uso [el dato fue proporcionado ayer por la mañana]".

"Respecto al personal de salud, tenemos las bajas habituales pero no estamos comprometidos con la disponibilidad de personal. Sí hacemos hincapié en la necesidad del respeto de las normas de prevención que todos conocemos (uso de barbijo, distanciamiento social, evitar las reuniones sociales) para que esto se controle un poco más porque es una cuestión de responsabilidad personal", agregó.

Por último, el director del Hospital Penna, Gabriel Peluffo, aseguró que no registraron un gran incremento en la ocupación de camas y que por el momento cuentan con personal suficiente para atender la demanda. Al igual que González Prieto, hizo hincapié en las medidas de cuidado y en la responsabilidad ciudadana.

Números en alza

El sector COVID más crítico corresponde a clínica médica. De acuerdo al informe sobre la situación hospitalaria de ayer por la tarde al que tuvo acceso La Nueva., hay 120 % de ocupación en el Privado del Sur, 116 % en el Hospital de la Asociación Médica (HAM), 100 % en el Municipal y 100 % en el Español —el resto por debajo del 60 %—.

Vale aclarar que la mayoría de los hospitales reasignan camas de acuerdo a la situación epidemiológica, incrementando (cuando es necesario) la capacidad de los espacios destinados a pacientes con coronavirus. Por esta razón, algunos porcentajes superan el 100 %.

Con respecto a terapia intensiva, el informe indica que hay 16 pacientes internados, de los cuales 14 reciben asistencia respiratoria mecánica. Bahía cuenta actualmente con 142 respiradores —se duplicó con respecto al inicio de la pandemia— y 28 están ocupados.

Teniendo en cuenta la situación de todos los hospitales, el informe establece que la ocupación total es del 51,30 % —435 camas ocupadas de 848—. Si solo se tienen en cuenta los sectores COVID, la ocupación es del 50,92 % (el lunes era del 44,79 %).

En las áreas no COVID, hasta ayer por la tarde se registraban los siguientes números: 85,7 % de ocupación en la terapia del Privado del Sur —hospital con mayor cantidad de pacientes en ese sector— y 125 % de ocupación en clínica médica del Municipal —el resto por debajo del 80 %—.