La carta de un futbolista de la Liga del Sur que refleja la realidad de muchos jugadores sin contrato

Una vez que se hizo oficial que la Liga del Sur suspendía todas sus actividades de esta temporada, debido a la pandemia, Joaquín Miranda, jugador de Rosario Puerto Belgrano, expuso en su cuenta de Facebook la realidad de la gran mayoría de los futbolistas de nuestro medio.

Previamente, el arquero puntaltense le avisó al presidente de la institución lo que iba a postear y le aclaró que no era en contra de su club ni de ningún otro. Martín Pereda lo entendió a la perfección y el jugador recibió el apoyo de muchos colegas.

"Intenté plasmar lo que sentía yo y lo que fuimos hablando con mis compañeros, todos sentíamos lo mismo: necesitábamos mover, volver. Necesitamos algo o alguien que nos ayude, la realidad es que nosotros vivimos de nuestro cuerpo. La idea era expresar los sentimientos que fui teniendo en estos seis meses", le contó Joaquín a La Nueva.

"Le escribí a Martín Pereda -agregó- para avisarle que iba a publicar algo que me salía de adentro, que era la realidad que estábamos viviendo, pero que no era en contra de Rosario ni de ningún club específico. Solo era mostrar la realidad de un jugador que no tiene ningún contrato firmado, pero la realidad es que nosotros trabajamos casi con la misma exigencia de un profesional, muchas veces hasta entrenando doble turno, acomodando los horarios como podemos. Martín me entendió y me dijo que era un reclamo real, que nosotros los jugadores éramos quienes más estábamos padeciendo esto y me agradeció por avisarle. Todos la estamos pasando mal y los clubes también, por eso no era ir en contra de nadie", contó el golero.

En su descargo, a modo de desahogo, Joaquín también reveló una realidad que quedó expuesta en estos meses: la falta de un ente que nuclee a jugadores amateurs, más allá del trabajo de los clubes o las entidades superiores.

"Estamos a la deriva, no quiero sindicalizarlo este tema, pero los jugadores sin contrato somos los únicos que no tenemos un ente o algo que nos ampare. Los árbitros tienen su Asociación, los técnicos están por el mismo camino y la Liga como entidad madre. Pero los jugadores no tenemos a nadie que hable por nosotros o que nos cuide y en esta situación quedó demostrado claramente eso. Necesitamos algo que nos ampare y empuje por los intereses nuestros", reclamó Joaco, quien atraviesa la etapa final en la carrera de Licenciatura en Turismo en la Universidad Nacional del Sur.

Pese a su carta, Miranda entiende que fue acertada la decisión de suspender las actividades.

"La medida creo que está bien, no escapo a la realidad. Sabemos que Bahía, que es el que más clubes tiene en la Liga, tiene muchos contagios. Fue un medida acertada la de no jugar; además ya estamos a mediados a septiembre, es ilógico jugar. Sí creo que se dilató un poco la decisión", entendió.

"A futuro espero que se puede buscar la forma de que volvamos a entrenar, obviamente que con todos los cuidados necesarios y de la mejor forma posible, trabajando las cosas específicas. Ojalá se pueda organizar una vuelta a los entrenamientos, después el fútbol sabemos que no volverá hasta el año que viene", cerró Miranda.

La carta de Joaquín

Chau 2⚽2⚽⁣

⁣

Crónica de un final anunciado (frase trillada pero real)... Un documento terminó de sentenciar estos 6 meses de agonía y ahora a sumar el tiempo q se vendrá sin nada.⁣⁣

⁣⁣

El 11 de septiembre quedó sentenciado el fin de actividades en la Liga del Sur, una fecha que quedará en la historia, seguramente no fue fácil la decisión y todos por dentro querían jugar. ⁣⁣

⁣⁣

Pero la realidad marca que quienes más lo venimos padeciendo y lo vamos seguir sufriendo vamos a ser los protagonistas de cada domingo, los que salen a la cancha a defender las instituciones que llevamos en la camiseta. A esos que se les exige el 110% de sus capacidades, a los que si no salen las cosas se les cae con todo y más por no poder llegar a lo que pretendían, siempre aceptando las reglas del juego, estando en la mira del ojo crítico y hasta muchas veces tener que agachar la cabeza y esforzarse más, si es necesario doble turno, pero lo hacemos porque así somos. En este tiempo caímos en el olvido, cuando más necesitamos no hubo amparo, no hubo apoyo, no existió la retribución de lo que damos todos los días y caigo en esta reflexión: cuando nos necesitan estamos, pero cuando necesitamos no sonó ni un teléfono, nadie hizo nada.⁣⁣

⁣⁣

El futbolista sin contrato pasó al olvido, ah pero no lo duden que el día que digan tienen que volver, vamos a organizar nuestros horarios, vamos a dejar todo, vamos a bajar los sueldos a comodidad del club que nos busque y estaremos ahí una hora antes esperando con nuestro botinero listo para empezar a entrenar pensando en el primer partido. Serán 6 meses más? No lo sé, solo sé que espero ese día con las mismas ganas de siempre.⁣⁣

⁣⁣

Que no se mal entienda, esto no está dirigido a nadie en especial, es una realidad que vivimos muchos jugadores de muchos clubes, una realidad que no se quiere ver.⁣⁣

⁣⁣

Atte. un jugador de fútbol sin contrato