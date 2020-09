Neymar y González la siguieron en la redes: "perder es parte del deporte, insultar y ser racista no"

El brasileño Neymar JR y el español Álvaro González protagonizaron un fuerte cruce ayer, en el clásico entre PSG y Olympique de Marsella, que ganó en París luego de un década.

Tras un partido lleno de polémicas y que terminó con 5 expulsados, entre ellos Neymar y el argentino Leandro Paredes, el ex-Barcelona y González la siguieron en las redes sociales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Primero fue Ney en descargar su bronca en Twitter y publicó "De lo único que me arrepiento es de no haberle pegado en la cara a este pendejo. El VAR capta mi 'agresión'. Eso es fácil. Ahora quiero ver la imagen del racista llamándome “mono hijo de puta”.

El clásico de la Ligue 1 ya empezó con mucha tensión por la cargada de Payet al PSG por perder la final de la Champions.

El partido lo ganó el Olympique de Marsella 1 a 0 y terminó con 5 expulsados. Neymar , Paredes y Benedetto entre ellos. pic.twitter.com/qZdTOdBfhu — ᴄʀɪsᴛɪᴀɴ ɢɪɢʟɪ (@gigli_cristian) September 13, 2020

Luego, fue el turno del español quien subió una llamativa foto: “No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. 3 puntos increíbles hoy. Allez l’OM. Gracias familia”.

Pero Neymar no se quedó atrás y le comentó la publicación: "No eres hombre para asumir tu error, perder es parte del deporte. Ahora insultando y trayendo racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡NO TE RESPETO! ¡NO TIENES CARÁCTER! Asume lo que dices, hombre...".