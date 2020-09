El Olympique de Benedetto le ganó un polémico clásico al PSG de Di María y Paredes

Paris Saint Germain, con Ángel Di María y Leandro Paredes, perdió hoy por 1 -0 el clásico ante Olympique Marsella, con el ingreso de Darío Benedetto, en el partido más destacado y polémico de la tercera fecha del campeonato francés que dejó cinco expulsados.



El delantero Florian Thauvin (PT 31m) marcó el único gol del encuentro en el estadio Parque de los príncipes.

¡MARSELLA DERROTÓ A PSG EN UN CLÁSICO ENCENDIDO! ⚽️🔥

Un solitario gol de Thauvin sentenció el triunfo de Olympique, que se quedó con el clásico tras nueve años. Partido intenso y con pierna fuerte, reflejado en cinco expulsiones pic.twitter.com/pM87g6OehO — El Pase Filtrado (@elpase_filtrado) September 13, 2020

El francés Layvin Kurzawa (ST 45+7m), Paredes (ST 45+8m) y el astro brasileño Neymar (ST 45+9m) fueron expulsados en PSG, mientras que el galo Jordan Amavi (ST 45+7m) y Benedetto (ST 45+8m) recibieron la tarjeta roja en Marsella.

Di María, quien jugó como titular y le anularon un gol (ST 17m), se vio involucrado en un incidente cuando el defensor español Álvaro González lo acusó de un escupitajo, acción prohibida en tiempos de pandemia de coronavirus.



González también tuvo una discusión con el astro brasileño Neymar, expulsado por conducta violenta, quien se quejó ante las autoridades: "¡Racismo, no, racismo no!".



Benedetto hizo su ingreso a los 13 minutos del segundo tiempo, también le anularon un gol por fuera de juego (ST 18m) y recibió la doble tarjeta amarilla por conducta antideportiva (45m ST).



Paredes ingresó a los 27 minutos del segundo tiempo y dejó la cancha por doble amarilla (45m ST).



PSG, el último subcampeón de la Champions League, aún no pudo sumar en la liga francesa con dos derrotas sobre dos jugados.