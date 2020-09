Federal A: el “que jueguen todos” sigue sumando adeptos

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Aunque continúa la incertidumbre y el regreso del fútbol, a causa de la interminable e incontrolable pandemia del coronavirus, se encuentra en un horizonte cada vez más lejano, algunos dirigentes de los clubes que participan en el torneo Federal se reunieron en forma virtual en la semana y arribaron a algunas conclusiones.

Por un lado se encontraron, vía zoom, los directivos de la Zona Norte, y por otro los de la Sur. ¿Cuáles fueron los puntos en común? Todos coincidieron en que el país atraviesa el momento más crítico en cuanto a la propagación del COVID-19, aunque hubo predisposición para poder arrancar, siempre que la situación sanitaria lo permita, el 28 de este mes con los testeos en los diferentes equipos.

Si eso ocurre, y pese a que hay ciudades y provincias que están más complicadas que otras, se estableció como fecha tentativa el 5 de octubre para comenzar con los entrenamientos en grupos y bajo el protocolo previsto por la Asociación del Fútbol Argentino.

Cabe recordar que la categoría, en forma unánime, decidió aplazar y postergar el inicio de las prácticas que estaba previsto el venidero lunes 7, y que los pasos a seguir se iban a definir en una próxima reunión de las 30 entidades, ya previsto para el martes 15.

Con respecto a la forma de disputa (la AFA resolvió dar por terminadas las etapas previas de los campeonatos, anular los descensos y que los ascensos de diriman en la cancha, cuestiones que no admiten discusión), las idas y vueltas continúan: cuadrangular, hexagonal, que es lo que más fuerza tiene, u octogonal.

Esas eran las variantes que se venían y se vienen manejando, pero en el Grupo 1 (Villa Mitre, Sansinena y Olimpo forman parte del 2) hubo una moción de Chaco For Ever que vieron con buenos ojos algunos equipos que no estaban clasificando ni entre los 6 ni entre los 8 de cada sector.

La institución chaqueña propone que jueguen todos, darle la posibilidad de seguir en competencia a los 30 equipos, tal como resolvió la Primera Nacional para la continuidad de su certamen.

Para esto, primero se haría una convocatoria y después se armaría un bosquejo de definición con los que confirmen su participación, ya que no se obligará a nadie.

Es decir que todos tendrían la chance de pelear por un ascenso, aunque Chaco establece que en ese proyecto de finalización de torneo haya una ventaja deportiva para los elencos que culminaron y permanecen en las mejores posiciones.

Ante esa variante, La Nueva. le consultó a algunos dirigentes de peso de clubes ajenos a nuestra ciudad y algunos están entusiasmados con terminar el año en actividad.

Es más, un presidente, off the record, me adelantó que, si participan los 30, dentro de cada Zona se podría jugar en tres subzonas de 5 (a cuatro fechas), clasificando el primero de cada subgrupo para un triangular final que definirá el ascenso (suben dos, uno de cada lado) a la divisional superior.

Para esto, se está hablando de una posible reactivación oficial para los primeros días de noviembre, ya que los equipos necesitarán, al menos, un mes de pretemporada para ponerse a punto.

Si es así, el calendario, pese a ser apretado, alcanza, porque de ese modo los cotejos finales se desarrollarían en diciembre, culminado antes de las fiestas de fin de año.

Todo quedará definido en la reunión del martes 15, aunque al menos hay propuestas, objetivos y movimientos, aunque hoy por hoy el principal escollo no es la forma de disputa y el día para empezar, sino la pandemia, que está haciendo estragos en nuestro país.