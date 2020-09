Yazmín Pallottini espera su chance en Banco Nación: "Jugar el Metropolitano es lo que más quiero"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

"Estábamos en séptima y no teníamos arquera, alguien tenía que atajar y me ofrecí...".

Ese momento significó un antes y después en la vida de Yazmín Pallottini, exjugadora de El Nacional, que espera sumarse en los próximos días a Banco Nación, en el hockey Metropolitano.

"Jugamos el primer partido y me re gustó atajar... sentí una adrenalina increíble y me acuerdo que dije 'listo me encanta este puesto'", recordó Yaz.

Después de ese inesperado debut, vinieron algunos entrenamientos y a los pocos días una participación regional con su querido club.

El tiempo pasó y gracias a sus grandes atajadas, para todos en el club Yaz pasó a ser "El Pulpo" y, el arco, su lugar en el mundo.

Una vez terminada la escuela y luego de analizar distintas propuestas, Yazmín decidió continuar su carrera en Buenos Aires. Más precisamente en Banco Nación, campeón del Metropolitano en 2018 (luego de 45 años) y que cuenta con Leonas en su plantel.

Yaz encabeza la salida de El Nacional.

"En un principio pensaba qué hago, era un día 'sí, me voy' y otro, 'no'. Pero después me decidí, porque entendí que si no me gustaba y tenía que volver, acá estaba mi casa acá, mi familia, mis amigos y el club, que siempre me van a estar esperando. Y me arriesgué. El club es de las cosas que más cuesta dejar, por el club en sí y porque tengo a muchas amigas ahí, pero son también las primeras que me apoyan en todo", contó el Pulpo.

Vélez y GEBA fueron algunos de los lugares en los que Yaz podía ir a probar suerte y medir su talento, pero finalmente fue Banco donde encontró su lugar lejos de casa.

"Fui a Banco y me re gustó, la chicas son copadas y justo necesitaban una arquera, así que genial", reconoció.

Luego de estar tres semanas allá a principio de año, la cuarentena cambió los planes y tuvo que volver a Bahía.

Durante estos meses entrenó vía Zoom con el equipo y en los últimos días comenzó a trabajar con un preparador físico en nuestra ciudad, esperando poder volver a Buenos Aires cuando la situación sanitaria lo permita.

"Acá estaba acostumbrada a estaren mi categoría y subir a veces a Primera, en cambio allá fue llegar directo al plantel superior, así que tenía un poco de miedo por ser la más chica. Pero nada que ver, si bien no las conozco mucho a las chicas, por lo que las vi allá y estos meses que estuvimos entrenando por Zoom, la mejor. Tremendos valores, me re integraron al grupo, no tuvieron problema en recibirme, me siento muy cómoda. Me re adapté y me re gustó, me dieron ganas de que termine todo esto y poder compartir cosas con ellas", dijo Yaz.

"También a nivel deportivo —agregó—, ya que ver a Alonso y Fernández Ladra (jugadoras de Las Leonas) es como 'Wow, tremendo'. En la pretemporada entrenábamos tres horas, muy intenso, los sábado doble turno... todo muy competitivo, eso me re gustó. Las chicas deportivamente son tremendas, una competencia muy sana pero muy fuerte".

Pulpo en acción. Foto: Gaspar Ollé.

De la mano del Pulpo

En los últimos años, las actuaciones de Yazmín le permitieron a su equipo, El Nacional, y la selección de Bahía conseguir logros importantes. Y, además, ella sumó distinciones individuales.

La más destacada fue en 2018, cuando el combinado Sub 16 fue subcampeón argentino y el Pulpo brilló en el certamen, siendo elegida —pese a caer en la final ante Buenos Aires— como la mejor arquera del torneo, en el que recibió sólo tres goles.

"La Selección es lo más, tengo el grupo de amigas de ahí que hoy también son mis mejores amigas, que es lo más lindo de todo", señaló Yaz.

Yaz, la mejor arquera del Argentino 2016.

"Ese torneo en Rosario fue muy loco, no caía. Empezás a caer en tu casa, a la semana... 'Che, salimos subcampeonas argentinas, recibí este premio'; cuesta caer, pero es hermoso y te dan ganas de seguir viviendo cosas como esas", admitió.

En tanto, el año pasado, El Nacional fue cuarto en el Torneo Regional de Clubes "A" y Yazmín también fue elegida como la mejor arquera del torneo.

Lo que viene

Si bien sus compañeras ya comenzaron a trabajar la parte física en pequeños grupos y desde el club son optimistas con el regreso de los entrenamientos, por ahora Yazmín se prepara en Bahía para, cuando se pueda, cumplir el sueño de jugar el Torneo Metropolitano, uno de los mejores certámenes del mundo.

"Jugar el Metropolitano es lo que más quiero. Todavía no pude pero tengo muchas ganas y voy a trabajar mucho por lograr eso. Más que nada quiero ir a competir, a probarme en el nivel más alto, para sumar experiencia y después ver para qué estoy. También voy a estudiar (Educación Física), pero mi cabeza está metida 100 % en el hockey", reconoció Yaz.

En el club, Pallottini compartirá equipo con Cristina Cosentino, arquera de Las Leonas. Y también con las hermanas Fernández Ladra y Agostina Alonso, con pasado, presente y futuro en la selección nacional.

"Estar con la China (Cosentino) es tremendo, trataré de aprender mucho. Las ves a todas y son tremendas cracks", enfatizó.

SI bien es mesurada, el Pulpo también se atreve a soñar un poco más allá...

"Mi objetivo ahora es ver si puedo llegar a una Selección Junior, pero primero quiero jugar el Metropolitano, adaptarme y crecer", cerró Yazmín.

"Pocas veces vi una persona con tanta energía positiva"

Gastón Bauchi es el entrenador de arqueras de El Nacional y quien defiende el arco de la Primera de Caballeros del club desde hace años.

Gabo es además quien vivió bien de cerca el crecimiento de Yazmín, como jugadora y como persona.

"Yo ya le dije a Gabo, que si no fuera por él yo no sabría cómo parar una bocha. Él me formó como persona y como jugadora. Voy a extrañar mucho el club, ni bien vuelva a Bahía lo primero que voy a hacer es ir al club", avisó Yaz.

Para conocer un poco más a Yazmín, le pasamos la bocha a Gabo, quien la describió afuera y dentro de la cancha.

"Yaz es un personaje... pocas veces conocí una persona con tanta energía positiva, activa, con ganas de hacer, de ser...de todo. Tiene su familia que la apoya y sus amigas incondicionales, que son aspectos fundamentales. En el club todo el mundo la quiere, Yaz es el claro ejemplo de que se cosecha lo que se siembra. Con ese carisma, esa chispa que tiene, se gana un lugar en el corazón de cada uno", arrancó Bauchi, histórico arquero del celeste.

"Por suerte me tocó descubrirla, entrenarla de cero. Y más allá de su condiciones, el puesto de arquero si tenés las condiciones pero te falta la personalidad, es muy difícil. Y muy difícil llegar a lograr lo que ella logró, que es un montón y más a su edad. Esa energía que tiene como persona la pone en cada entrenamiento y cada partido. Cuando sabe que tiene algo para mejorar, lo hace. Tiene una mentalidad ganadora y ganas de aprender. No se queda con lo que le sale bien y listo, si no que se da cuenta de que siempre tiene algo para mejorar y lo trabaja hasta que le sale bien y cuando lo logra, lo sigue trabajando. Eso habla de su humildad, porque más allá de todo lo que logró sigue trabajando y eso es algo difícil de encontrar en alguien de su edad", agregó.

"Englobando las dos cosas, diría que es una piba humilde, centrada y con unas ganas de mantenerse en un nivel alto como deportista y ser buena persona todos los días. Debe ser de esas chicas que se levanta todos los días con ganas de llevarse el mundo puesto, pero siempre en equipo y esa es otra gran cualidad que tiene: se maneja muy bien en equipo", destacó Gabo.