Frigorífico Incob: robaron una sierra que vale más de medio millón de pesos

Los integrante de la cooperativa de trabajo del Frigorífico Incob sufrieron un cuantioso robo en las últimas horas, cuando desconocidos accedieron al predio y sustrajeron una herramienta valuada en más de medio millón de pesos.

Orlando Acosta, secretario de la cooperativa, dijo que el hecho fue descubierto el viernes pasado, cuando llegaron para comenzar a trabajar y advirtieron el faltante de la denominada sierra de los pechos.

"Es una herramienta fundamental para el frigorífico. Pesa más de 100 kilos y tiene un mecanismo especial que le permite al trabajador poder utilizarla fácilmente. Calculamos que se la deben haber llevado entre 3 o 4 personas", comentó Acosta al programa Panorama de LU2.

La planta del frigorífico se encuentra ubicada en el kilómetro 693,5 de la ruta 3 y los delincuentes accedieron por la parte trasera del lugar.

"Ingresaron por atrás, donde están las vías. Saltaron por allí y se la llevaron por el mismo lugar", indicó.

Acosta consideró que probablemente los ladrones no supieran que esa sierra no puede ser utilizada en otro sitio que no sea un frigorífico.

"Esto nos ha producido un inconveniente grande, porque esa sierra vale más de medio millón de pesos. Estamos usando una vieja que teníamos desde cuando el frigorífico funcionaba con la firma Paloni, que por el momento nos está sacando del apuro, pero si se rompe no tenemos otra y es imposible comprar una ahora".

También indicó que el hecho fue denunciado ante la policía y que a través de las redes sociales han solicitado la ayuda para tratar de lograr información que permita recuperar el valioso elemento de trabajo.

"Publicamos la foto de la sierra para ver si alguien tiene datos que nos ayude. Esa persona va a ser recompensada y vamos a preservar la identidad de quien colabore para hallarla".

Finalmente indicó que aquella persona que pueda aportar información debe comunicarse al teléfono 155327650.