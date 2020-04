Causa DyF: qué pasará con la extradición de Sergio Favretto

El expediente de extradición a la Argentina desde Brasil de Sergio Favretto, acusado de fraude y estafas millonarias a través de planes de vivienda en nuestra ciudad, no tiene movimiento desde septiembre.

Lo más preocupante es que el Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca ignora los motivos de la demora en la concreción de la diligencia por parte de la justicia brasileña.

Y puso de relieve las dificultades a la hora de obtener información sobre la situación del acusado, que desde junio de 2019 está confinado en una cárcel del vecino país.

Lo único confirmado es que, al menos hasta febrero -el 7 de ese mes cumplió 59 años de edad-, Favretto continuaba detenido en una unidad penitenciaria de Itajaí, ubicada en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, donde al parecer goza de buena salud.

“El expediente está frenado como lo puede estar cualquier otro. No sabemos si están esperando para su resolución definitiva, y como es la principal, se toman bastante tiempo para escribirla, o si es una demora normal de la justicia de Brasil”, informó un vocero de fiscalía local.

El juzgado de Garantías N° 1 interviniente en la causa y la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, ambos de Bahía, solicitaron informes por intermedio de la Cancillería para conocer por qué la justicia del vecino país aún no resolvió la extradición del encausado, independientemente de la epidemia del coronavirus.

Problemas de salud

“Favretto está preso a la espera de que la justicia de Brasil resuelva su extradición. Acá hay preocupación porque no se consigue mucha más información que esta. El expediente está online, pero se ingresa al sistema y se constata que no tiene movimiento desde septiembre”, afirmó la fuente.

“Sabemos que a febrero de este año seguía preso en el Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí (al norte de Camboriú), y estaba bien de salud”, agregó.

También por medio de la Embajada Argentina en Brasilia, la fiscalía intentó recabar más datos sobre el estado del sumario de extradición.

“Parece ser un expediente federal que tramita directamente en alguna oficina de la Corte Suprema de Justicia brasileña. Las trabas idiomáticas terminan siendo un problema en estos casos; si por ejemplo fuera Paraguay, sería más sencillo”, reconoció el informante.

“Favretto está preso desde junio y es raro que todavía no lo hayan extraditado a la Argentina. Estos 9 meses no se le deben computar como prisión preventiva, porque no lo es; en realidad es prisión a la espera de la extradición”, aclaró.

“Así es el procedimiento de extradición internacional. El imputado, en principio, queda encarcelado hasta que se resuelve si lo extraditan o no”, continuó la fuente consultada por “La Nueva.”.

El juez Pedro Morán, quien subroga en el Juzgado de Garantías N° 1, explicó, por su lado, que “las autoridades penitenciarias de Brasil informaron que Favretto está en buen estado general de salud, pero presenta como comorbilidades hipertensión arterial y diabetes y está recibiendo el tratamiento adecuado a tal cuadro de situación”.

Más de 4 años prófugo

Sergio Arnaldo Favretto, extitular de DyF Fiduciaria, fue capturado por efectivos de Interpol a fines de junio del año pasado en Belo Horizonte, luego de estar prófugo desde 2015.

Al momento de que personal de la Oficina Central Brasilia de dicha fuerza lo identificó, determinó que sobre él pesaba un pedido de captura internacional.

El fiscal Rodolfo de Lucia, de nuestro medio, lo imputó de defraudación por administración infiel reiterada (12 hechos), estafa en calidad de coautor y asociación ilícita.

Por el caso ya fueron condenados, a 9 años de prisión, los abogados capitalinos Rafael Benedicto Díaz Flaqué y Roberto Daniel Carmona.

Estos últimos también se habían profugado tras la sentencia, aunque posteriormente Díaz Flaqué fue detenido en la Capital Federal, durante un control de tránsito de rutina.

A Carmona también se lo detuvo en Buenos Aires, aunque en una situación insólita: mientras actuaba en una obra de teatro infantil.