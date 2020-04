Fuerte caída de la facturación en la mayoría de las industrias bahienses

Un 69 % de las industrias encuestadas por la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) entre el 16 y el 20 de abril manifestó haber tenido una caída en su nivel de actividad, cumplido un mes de aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.

Nivel de actividad es un concepto que incluye facturación, cobranzas, producción, compras y otros ítems que, según el Centro de Estudios Económicos de la UIBB, conforman la variable "que mejor refleja el estado de situación".

La Nueva accedió a la encuesta, realizada entre 150 firmas afiliadas, donde también se observa que un 14 % de los consultados afirmó que mantuvo o aumentó su actividad, aunque el estudio aclara que básicamente las respuestas en este segmento se dieron en "Mantuvo" y casi no se registraron en "Aumentó". A su vez hubo un 17 % que no contestó.



Caída del nivel de actividad.

En cuanto al impacto de la caída, el informe señaló que más del 40 % de las empresas sufrieron mermas mayores al 50 % en su nivel de actividad y casi el 30 % una disminución menor al 50%.



Caída en el nivel de actividad por estratos.

Otro de los puntos se refirió a la operatividad. El 28 % de las compañías dijo estar totalmente operativas, el 55 % parcialmente y el 17 % no operativas.

"Las empresas totalmente operativas en general corresponden a rubros exceptuados del aislamiento. Incluye a las grandes plantas industriales", indicó el estudio.

Agregó: "Las plantas parcialmente operativas implican diferentes situaciones, como turnos rotativos, home office, horario reducido o personal de guardia".



Operatividad de las empresas.

Por otra parte, el 45 % de las compañías solicitaron o piensan solicitar una o más medidas paliativas dispuestas por el Poder Ejecutivo en su DNU de asistencia al sector productivo.

"Sin embargo, esta pregunta nada indica acerca de haberlas obtenido. Indica necesidad pero no éxito", aclara el análisis.

El 46 % no pidió. "En varios casos sabe que no encuadra en el DNU. En otros casos, tal vez se decida a hacerlo más adelante". El 9 % no respondió.

"La medida más solicitada fue el acceso a créditos blandos para salarios y capital de trabajo. Sin embargo, en un relevamiento adicional realizado en las 2 semanas previas, se conoció que muy pocas accedieron a dicho beneficio", añadió el informe.



Solicitud de medidas paliativas.

A modo de comentarios cualitativos, el Centro de Estudios expuso:

"Varias empresas que expresaron que no solicitaron medidas tuvieron que dejar de pagar los impuestos provinciales. Asimismo, creen importante gestionar suspensiones o diferimiento de pagos de impuestos y, si están en moratorias, que no se les caigan los planes".

Y otro tema sumamente delicado. "Un gran número de empresarios indicó que pudieron afrontar los pagos salariales de marzo, necesitarán ayuda para los de abril y, de no mediar cambios en la situación, directamente no podrán afrontar los de mayo".