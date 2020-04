“Te cantamos las 40”: hoy se confiesa Pablo Berra, un nene de 38 años.

--Holaaa, ¿con el Enano Berra?

-Sí, el mismo.

--¿Cómo andás?

--Encerrado. Y engordando para Navidad.

--¿Podemos hacer la nota con las 40 preguntas?

---Sí, vi la nota de Marcelo (por Castellano). Muy buena. Pero arrancaste mal.

--¿Por?

--Ni feliz cumpleaños me dijiste. Estoy más sólo que Hitler.

--Hu perdón, “Enano”. ¿Vamos?

--Esperá ¿voy como jugador o como ex?

--Como vos quieras. ¿Por qué?

-- Porque estoy a una extensión más de la cuarentena y a 700 gramos de abandonar el fútbol.

--Me imaginé que salías con alguna de las tuyas. Y eso que te conozco desde que eras así de chiquitito.

--Mejor empezá, dale… No me saludaste por el cumple y encima me gastás.

1-- Tu mejor partido. “Jugando para Villa Mitre contra Los Andes de visitante en la B Nacional. Un 9 me puso el Olé. Se nota que esos eran periodistas serios, no como vos.

2-- Tu peor partido. “En Español, el clásico contra Deportivo Italiano. El Gordo Benet (Sergio) me puso de 3, un hdp… No agarré una”.

3-- Tu principal virtud como futbolista. “La velocidad”.

4-- Tu mayor defecto. “Me desmayo cuando veo el arco”.

5-- El mejor gol que hiciste. “Alguno de cabeza seguramente”.

6-- El mejor gol que viste. “Cuando jugaba en Italia. Bettini, compañero de equipo. Saltó como dos metros y la clavó de chilena. Cuando cayó pidió el cambio, pero hizo un terrible golazo”.

7-- El gol que más gritaste. “El de Messi a Nigeria. El del pase de Banegas”.

8-- ¿Cómo recordás el día del debut en Primera? “No me acuerdo nada. Fue hace 22 años, de p… que me acuerdo lo que hice el mes pasado”.

9-- El mejor amigo que te dio el fútbol. “Tengo para nombrar a 5 o 6 amigos, que si me muero van hacer una vaquita para pagarme un lindo cajón”.

10-- El mejor compañero que tuviste. “Juani Gelos. Si pongo otro se me va a poner celoso”.

11-- ¿Quién te puso Enano? “Algún hdp, seguramente”.

12-- Un adversario que te hubiese gustado tener de compañero. “Ronaldo, el brasileño”.

13-- Hincha de... “Racing”.

14-- Te hubiese gustado jugar en… “En ningún lado más... Tengo más colores que la bandera gay”.

15-- ¿Quién es tu ídolo? “No tengo”.

16-- Alguna vez, ¿te agarraste a piñas con un compañero o con algún rival? “Soy loco, pero no boludo. Mido 1,60”.

17-- ¿Cómo vivís el fútbol? “Muy tranquilo. Trato de divertirme”.

18-- ¿De qué te arrepentís? “De no embocarla al arco”.

19-- ¿Quién es el mejor futbolista de la Liga del Sur? “Hoy, Brian Scalco”.

20-- Un técnico. “El Gordo Benet porque, además, es un fenómeno como persona. Ahora se va a poner celoso David (por Gerbaudo)”.

21-- ¿Mirás fútbol? No miro nada.

22-- ¿Maradona o Messi? Maradona.

23-- ¿La camiseta de qué jugador te gustaría tener? “Me da lo mismo, de nadie. Mi señora quiere la de Messi. Mové tus contactos y conseguila”.

24-- ¿A quién agarraste muchas veces de punto con tus bromas pesadas? “Me sufrieron varios. Ahora en Cabildo lo tenía alquilado a Donato Angelini. Pero es el hijo de ‘Tati’ (Sebastián). Así que lo dejé tranquilo porque ya veo que no me paga más”.

25-- ¿En qué te consideras bueno más allá de la pelota? “En romperlas...”.

26-- ¿Con quién no tomarías nunca un café? “Con la tía del ‘Enano’ Vogel (Emanuel). Me putea todos los partidos”.

27-- ¿Cuál de tus dos hijos pintan para ser otro “Enano” Berra? “El más chico. Es zurdo. El otro pinta para juez o policía”.

28-- ¿Qué anécdota publicarías en un libro? “La vez que le defequé arriba de un capot del auto a un compañero. Vicenzo Vespa, que en castellano significa Vicente Moto. No te podés llamar así”.

29-- ¿Cómo se portaban con tus hermanos Marcos (jugó en Bella Vista) y Noelia (ex jugadora de voley de Independiente) de chicos? “Re bien. Un día incendiamos la cocina, imagínate”.

30-- ¿Cómo te llevas con la cocina? “Excelente. En casa cocino yo”.

31-- ¿Cuál es la joda más pesada que hiciste? “Corté medias, clavé zapatillas al suelo, hice c… adentro a los botines, metí algodón en un secador de pelo y uno casi se queda pegado, pero después nada más. Soy bastante tranqui.

32— ¿Alguna historia de cuando viviste en Israel? “Vivíamos cinco en una casa; dos argentinos, un búlgaro, un brasileño y un africano. El único que sabía cocinar era yo. El africano se levantaba a las dos o tres de la mañana y me venía a buscar a la pieza para que le cocine; me decía cookme, cookme.... Y yo le hacía hasta una vaca con cuero; imaginate un negro de 1,90 a las dos o tres de la mañana; un miedo metía. El búlgaro vivía sentado en el sillón jugando a la play y tomando birra. Le preguntábamos que quería cuando íbamos a hacer las compras y decía only beer, only beer, ja ja. Pero después la mandaba a guardar”.

33-- En un asado, ¿a qué tres personajes invitarías? “A Cóppola (Guillermo) para que cuente historias, a Juani Gelos para que cocine y al ‘Enano’ Vogel para que lave los platos”.

34-- ¿Qué pensas de la política? “No me interesa”.

35-- ¿Cómo te llevabas con el estudio? “Muy bien. Hice hasta segundo año de profesorado de educación física”.

36-- ¿Creés en Dios? “Sí”.

37-- ¿A quién votaste en las últimas elecciones para Presidente? “A Macri”.

38-- ¿Cómo te llevas con las redes sociales? “No soy un youtuber,. ni instagramer. Estoy viejo para eso. Maduré”.

39-- ¿Qué sueño te gustaría cumplir? Medir 1,75.

40-- ¿Cómo te llevas con la cuarentena? “No la estaría queriendo mucho. Me va a hacer dejar el fútbol”.

Trayectoria

"Baby de Cabildo, Bella Vista, Villa Mitre, Tiro Federal, Independiente de Neuquén, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Deportivo Maldonado de Uruguay, Sansinena, Libertad, Pacífico de Cabildo, Sporting, Deportivo Español, Camioneros, Atlético Monte Hermoso, Fortín Club de Pedro Luro y Tiro Federal de Puan. Y en Italia: Valle del Giovenco, Pescina, Avezzano, Hatria, Teramo y Angolana.

La computadora de "Cocho"

Los datos de Eduardo López corresponden a todos los equipos liguistas.