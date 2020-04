Lucas Faggiano regresó, pero tiene sus motivos para volver a jugar en Brasil

Luego de conocer que su equipo daba por concluidos los contratos -y la temporada- cuando todavía restan jugarse los playoffs, Lucas Faggiano se encontró con un final anticipado para su primera experiencia fuera del país.

Ante la falta de certezas sobre el futuro de la Liga Nacional de Brasil (Novo Basquete Brasil), la dirigencia de Baurú dio un paso adelante respecto de los demás clubes y decidió concluir su participación.

“Venía percibiendo que esa decisión se podía dar. De hecho, me vine a la Argentina porque cuando se dio todo esto (coronavirus), estuve dos o tres días dudando con mi novia a ver si nos quedámos o nos veníamos y el manager del equipo nos aconsejó volver, ante el riesgo de que se cancelara la liga. Y en los días subsiguientes me daba a entender que estaba complicado el tema”, dijo Lucas.

Días atrás el base había confirmado el final de temporada en su cuenta en Instragram.

“Es una lástima, raro... Porque con los compañeros nos despedimos mediante videollamada. Una situación rara y triste al terminar así, con un sabor amargo”, agregó, en diálogo con “La Nueva.”.

A diferencia de nuestro país, donde la Asociación de Clubes todavía no confirmó si continuarán los torneos y cómo, en la NBB se había decidido que en caso de una reanudación, la temporada iría a completarse a partir de los playoffs.

“A nosotros nos quedaban cuatro partidos de fase regular, pero íbamos a pasar a jugar directamente los playoffs contra Moggi. Entonces Baurú se adelantó a cualquier nueva decisión que se tomara sobre el torneo y la organización de la liga lo aceptó”, dijo el bahiense, de 31 años y 1m88.

La medida de Baurú tuvo que ver con completar lo pactado con los jugadores y evitar salirse del presupuesto, si el torneo se reanudaba.

“Ellos tienen los contratos firmados hasta junio. Muchos sponsors se cayeron, porque a su vez no tenían ingresos y no podían pagarle al club. En los ocho meses que estuve, jamás tuve problemas para cobrar. No se atrasaron un día en el pago. En eso me cumplieron. Pero se ve que ahora la situación les cambió. No habrá sido fácil para ellos. Destaco la honestidad”, explicó.

Más allá de estos aspectos, el ex jugador de Estudiantes, Bahía Estudiantes, Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro y San Martín de Corrientes, cumplió con el objetivo que fue a buscar.

“Era mi primera experiencia fuera del país, quería salir de la zona de confort. Sentía que por ahí necesitaba salir para buscar nuevos desafíos y motivaciones. La adaptación me costó poco, por suerte. Me encontré con una liga que está creciendo, que aumentó el cupo de extranjeros, muchos de ellos con paso por la liga argentina”, dijo el conductor, quien quedó como 10º máximo asistidor del torneo (5,46 por partido), 6º en recuperos (1,81 de promedio) y 25º en goleo (14,31 puntos por partido).

“Me fue bien en lo individual. La verdad que quedé muy conforme con el trabajo. A nivel colectivo fuimos un poco irregulares, entonces queda esa sensación algo amarga. Pero si tengo que hacer un balance, en lo individual fue una experiencia muy positiva”, afirmó .

Si bien no tiene certezas sobre dónde continuará, Faggiano dijo que va a priorizar seguir en Brasil.

“Uno intenta plantearse algún escenario hacia adelante, pero es difícil porque no sabemos qué pasará de acá a una semana... Antes de todo esto tenía la decisión tomada de volver a Brasil. Jugué una temporada y me hice más conocido. Podrían surgir mejores opciones. Y si bien uno está abierto a todas las posibilidades, porque nunca se sabe, el plan es volver. Por el momento lo mejor es esperar. Ser paciente. El panorama se puede llegar a aclarar en junio, mitad de junio. Intento ir día a día”, concluyó.