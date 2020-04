El emotivo mensaje de despedida del bahiense Faggiano

Lucas Faggiano confirmó hoy su salida de Baurú (Brasil) con un mensaje emotivo de despedida en las redes sociales.

A pesar que la liga brasileña todavía no terminó sino que sufrió un parate por la pandemia de coronavirus, el club donde se desempeñó el bahiense dio por concluidos los contratos y no continuará compitiendo, llegado el caso de una reanudación.

"Se terminó la temporada 2019/20 de una forma triste e impensada por todos. Pero fue una experiencia increíble, me divertí mucho y la disfruté al máximo. Gracias @baurubasket por la total confianza desde el primer momento, me hicieron sentir como en casa. Gracias a mis compañeros y a todo el CT -cuerpo técnico-, fue un gran placer y me encantó compartir estos meses junto a ustedes. Y también gracias a los hinchas por todo ese amor y esa energía, jugar en la Panela de Pressão es espectacular! Y gracias @gpsportsarg vamos por mas experiencias juntos!", escribió Faggiano en su cuenta en Instagram.

La culminación de los contratos fue por motivos económicos. A nivel deportivo Baurú iba 12º en la liga brasileña y estaba esperando rival para octavos de final.

De este modo el base -31 años y 1m88- quedó en libertad de acción tras promediar 14,3 puntos, media que lo ubicó como uno de los principales goleadores del equipo.