Virus vs. economía

El Covid-19 no distingue entre personas físicas y jurídicas. De la misma manera que puede matar a un paciente puede destruir una empresa. En países desarrollados, es posible que una empresa que desaparezca en estos meses vuelva a renacer más adelante. Estados Unidos perdió ya 22 millones de puestos de trabajo que seguramente recuperará en el futuro.

En países en crisis económica resucitar comercios, pequeñas compañías y recuperar puestos de trabajo es infinitamente más difícil. Esto es un hecho. En la Argentina, el coronavirus matará gente y matará empleos.

Pero es el virus el que atenta contra personas y empresas, no las políticas sanitarias para combatirlo, como la cuarentena o el aislamiento social, que han dado muestra de eficacia. Por eso, el dilema entre economía vs. salud es falso. Si no se elimina o se contiene el virus, mueren la economía y la salud. Nadie puede pensar que la actividad económica se recuperará si de pronto se deciden levantar las barreras que hasta ahora han impedido que la pandemia se convirtiera en tragedia.

Ahora bien, lo que sí está ocurriendo es que para limitar en algo el irremediable impacto del coronavirus han sido más efectivas las medidas sanitarias que las económicas.

A esta altura, es evidente que las medidas de apoyo a la economía requieren más agilidad de implementación, más imaginación y, también, mayor dureza por parte del Estados con los actores que no se suman al accionar solidario que la situación exige, como ha ocurrido con cierta parte del sector bancario privado, cuya actitud mezquina ha privado hasta ahora del salario a cientos de miles de trabajadores.