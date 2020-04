Ex DT de Villa Mitre, encerrado en la pensión de "Cipo" con su asistente y un basquetbolista estadounidense

La situación totalmente inédita que atraviesa nuestra país con el aislamiento social, debido a la pandemia por coronavirus, está dejando historias muy particulares por contar.

Una de ellas es la que está viviendo el entrenador ex Villa Mitre, Sergio Priseajniuc, quien pasa la cuarentena en la pensión junto a la sede social del Club Cipolletti, al igual que su ayudante de campo, Pablo Gavio, y Eric Freeman, pivote estadounidense, que forma parte del plantel albinegro que juega en el Torneo Federal de Básquetbol.

“La verdad que estamos bárbaro. Cada día que pasa, la ilusión de volver a jugar se desvanece, pero estamos enganchados con el club. Ya presentamos un proyecto a la dirigencia mirando al futuro inmediato”, le contó Priseajniuc a La Mañana de Neuquén.

Priseajniuc dirigió a Villa Mitre desde abril de 2015 hasta diciembre de 2017, cuando dejó su puesto por problemas de salud. El rosarino fue el DT del ascenso tricolor al Torneo Federal A, en diciembre de 2015.

Tras un paso por Ferro de Pico, llegó a Cipolletti a principio de este año (está en la misma zona que Villa Mitre, Olimpo y Sansinena) donde ahora vive esta singular situación.

En el plantel albinegro también están los bahienses Maximiliano Tormann y Gonzalo Bárez.

Sergio Priseajniuc

“Lo hacemos llevadero. Pasamos la etapa de ver y repasar videos, hablamos mucho con los dirigentes y ya presentamos el plan para lo que viene. Tenemos muchas ganas de seguir acá y hacer algo distinto”, amplió el DT, quien suele cortar el pasto y regar las plantas como si estuviera en su casa.

“No hay dudas que este paso por Cipolletti no lo vamos a olvidar jamás”, señaló Gavio, otro de los integrantes de la casa.

Freeman, en tanto, contó que tira al aro todo los días.

Eric Freeman

"Tampoco me paso horas, pero bajo a la mañana y a la tarde”. Y, además, señaló cómo ve la situación de Estados Unidos y las decisiones de su presidente:“No están con el asilamiento como acá en Argentina. New York, New Jersey es otra cosa. Trump (Donald), ese chabón (sic.) está loco”. (La Mañana de Neuquén y La Nueva.).