La Uciapa pide flexibilizar el reparto de mercaderías en todos los rubros comerciales

Ante la posibilidad de flexibilizar ciertas actividades en el inicio de una etapa de cuarentena administrada y, teniendo en cuenta el riesgo de continuidad que presentan muchos de los comercios no alcanzados por las actividades exceptuadas, que deben cubrir sueldos, proveedores, alquileres, tarifas e impuestos, la Unión del Comercio, la Industria y el Agro de Punta Alta elevó una nota, con protocolo incluido, al gobierno de Mariano Uset mediante la cual solicitó el reparto a domicilio de mercaderías de los diferentes rubros, sin que ello implique la apertura de los locales.

En tal sentido, en el documento se expuso que la venta online y el servicio de paquetería/delivery está incluido dentro de las actividades permitidas. Esta modalidad permite la venta no presencial a través de medios de pago electrónicos evitando traslados y aglomeraciones.

Se dijo que mediante teletrabajo o e-commerce varias empresas han comenzado a recibir pedidos sin estar en condiciones de poder realizar la entrega debido a que no cuentan con la autorización para empacar y preparar los mismos y si bien hay comercios que podrían entregar por medios propios y otros por medio se servicios autorizados por el DNU (transportes, delivery, mensajería) el nudo del problema se genera en el empaque, ya que, al estar dentro de los rubros no excluidos, no pueden abrir los establecimientos ni contar con el permiso para circulación.

También se indicó que la entrega a domicilio no implica la apertura del comercio para atención al público, minimizando la cantidad de personal a concurrir y circular por la ciudad, así como evita el traslado de los clientes para adquirir aquellos productos que no se venden en comercios de cercanía y la aglomeración de clientes en los locales o fuera de ellos.

"Solo requiere de unas pocas personas por comercios (en general solo uno, ya que muchos son unipersonales) para empaque de los productos a distribuir, que tengan permiso para circular, y así abastecer de los productos de las actividades no excluidas", se agregó.

Esto posibilitaría a los comercios que opten por esta modalidad, cumpliendo con los protocolos para ello, obtener un mínimo de ingreso que permita cumplir con las obligaciones, principalmente el de pago al personal y/o alquileres, se subrayó desde la Uciapa.

Por otro lado, se aclaró que "evita la competencia desleal que se está dando con aquellos que por su rubro alimenticio venden productos de rubros no excluidos como ropa, zapatos, pinturas, librería, cotillón, bazar, entre otros, y que ha generado fuertes reclamos de los establecimientos que deben permanecer cerrados".

"Más aún, y en desmedro del comercio local, es que en estos rubros también esté operando con total normalidad y libertad Mercado libre, que desde su página anuncia envíos con normalidad y muchos habitantes están adquiriendo productos por esta plataforma que envía desde CABA y son pérdidas de ventas actuales y futuras del comercio local. Venden de los más variados rubros, como estética, bazar, indumentaria, ropa deportiva, artículos de belleza".

"Es posible establecer un protocolo de entrega segura a domicilio y un protocolo de armado de paquetes intensificando todas medidas preventivas posibles".

"Solicitamos que se eleve nuestra propuesta que responde a la necesidad y, en muchos casos a la urgencia, de poder retomar responsablemente las actividades que permiten la subsistencia familiar de nuestro sector comercial".

Por otra parte, desde la Uciapa se requirió al gobierno local, el otorgamiento de una moratoria especial para el periodo enero/febrero 2020 con vencimiento en el mes de marzo (prorrogado al 6 de abril) y para los periodos subsiguientes mientras dure la medida de aislamiento preventivo.

"Si bien la tasa se autorregula con las ventas, estamos ante un problema de disponibilidad de dinero siendo la prioridad del comerciante el pago de salarios y proveedores", se puntualizó.