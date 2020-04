"Los labios y la piel se le ponen grises", contó la esposa de Rustu Recber

Isil Recber, la mujer del exarquero de Barcelona y de la selección de Turquía, Rustu Recber, explicó cuáles fueron los síntomas de su marido, que actualmente se encuentra estable, tras contagiarse de coronavirus.

"Esta es la batalla de un ser vivo contra un virus que cambió de tamaño y que no conoce el cuerpo humano. No intentes ver los síntomas como en un resfriado normal porque perderás el tiempo. Como con todo, detectarlo pronto es muy importante", dijo Isil.

"No se aloja en la garganta y la nariz durante días -agregó- sino que se mueve rápidamente a otros lugares. Se acomoda rápido en los pulmones, se multiplica y comienza la neumonía. Así que las primeras 72 horas son muy críticas. Rustu tuvo fiebre durante días y horas como la malaria. Síntomas extraños que no se han experimentado o visto antes. Los labios y la piel se le ponen grises, respira rápido, tiene dificultad para respirar, una tos interminable, el pulso irregular y no habla. Quizá no te guste, pero esto es lo que experimentamos paso a paso. Son mis observaciones". (As y La Nueva.).