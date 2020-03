El regalo del Papa Francisco a una bahiense y los Súper Etendard ya calientan motores

-- Buen día Juan María. Sinceramente pensé que no ibas a venir...

--Me extraña, hace casi 40 años que nos juntamos todos los domingos de manera ininterrumpida y no iba a faltar justo ahora. Felicidades campeón.

--Gracias, no esperaba menos de vos y no voy a hacer leña del árbol caído, aunque ganas no me faltan porque gallinearon...

--No cambiás más, se ve que estabas necesitando parar de sufrir...

--Tranquilo que no te voy a pedir una moneda para hacerle una estatua al ruso.Zielinski porque aportantes no me faltan. Pero vayamos descomprimiendo un poco y ya que vos sabés todo. ¿Cuándo se terminan los días de calor insoportable?

--Todavía estamos en verano, pero realmente la semana que pasó volvió a tratarnos muy mal y ni que hablar a los chicos que empezaron las clases.

--Exacto, pero en varias tuvieron que suspender las actividades.

--Y sumale a todo esto que muchos chicos ni siquiera fueron porque al ser principio de mes los padres no habían cobrado y no tuvieron plata para comprarles los útiles. Hablá con alguna maestra de la periferia y vas a ver que tengo razón.

--Es muy posible, pero además de todo la ciudad volvió a exhibir graves problemas por la falta de agua.

--Hace meses que venimos con el mismo tema, un problema que se repite año tras año y esperemos que de una vez por todas se hagan las obras necesarias.--Leí que la Provincia va a volcar unos 160 palitos verdes a solucionar el tema...

--El miércoles el secretario municipal de Infraestructura, Alejandro Menesses, viajará a La Plata para tener una reunión con las autoridades provinciales e informarse sobre cuál es el plan a seguir.

--Caído lo del acueducto del río Colorado la idea apunta a instalar tres grandes cisternas, ampliar la planta potabilizadora y terminar con las pérdidas.

--Sí, y no descartes la construcción de un nuevo acueducto desde el dique.

--Ojalá se invierta en serio de una buena vez para terminar el problema. ¿Qué otro tema trajiste?

--¿Qué tal si te hablo del regalo que le envió el Papa Francisco a una bahiense?

--Buen dato. Te sigo...

--Me comentaron que la destinataria fue la doctora Guillermina Rizzo, columnista de “La Nueva.”, quien el 12 de diciembre de 2013 extendió sus manos para saludar al Papa y entregarle una carta enviada por un chico de 12 años que, antes de morir, pidió que le enviarán su carnet de socio de San Lorenzo a Francisco.

--¿Y cómo siguió la historia?

--Por lo que sé de tanto en tanto ella le escribe al Papa, generalmente cuando alguna de sus columnas aborda algo que tiene que ver con el Pontífice y él siempre le hace llegar una respuesta. A principios de febrero pasado Rizzo le mandó un mensaje donde le contaba de sus rutinas, entre ellas la de cuidar a su abuela de 99 años. Sorpresivamente esta vez Francisco le contestó de puño y letra. Lo que escribe luego algún colaborador lo adjunta en algún archivo en el formato PDF.

--¿Ese fue el regalo?

--Nooo... aguantá un segundo que te sigo contando. Parece que todo lo que le dijo Guillermina de su abuela tocó enormemente la sensibilidad del Papa y a la semana siguiente recibió un obsequio con un sobre donde Casa Santa Marta, el lugar donde está el Papa, figuraba como remitente. Te digo más, ella lo recibió de manos de un altísimo funcionario del gobierno nacional que se apersonó en su casa. El Papa le regaló un libro que se llama “La Sabiduría de los años. Papa Francisco y amigos” y pone en valor todo lo que tiene que ver con la ancianidad.

--Te entiendo porque el Papa es una persona que le da mucha importancia al diálogo intergeneracional y que siempre hace hincapié en la sabiduría de los ancianos.

--En la carta que le mandó a Guillermina, quien cada vez que hojea el libro se emociona, dice que en esta época de descarte “los ancianos deben tener el lugar que se merecen”.

--Para no emocionarse. Pero entremos de lleno en nuestros temas comerciales de cada domingo amigo. ¿Alguna novedad?

--Como te anticipé hace dos meses finalmente desembarcó Casa Silvia. Ahora con un local en avenida Colón al 600. El resto sigue todo muy quieto, salvo las cervecerías que estas noches tórridas se vieron desbordadas de gente, incluso las que están escondidas, muy lejos del centro.

--Y sí... el clima acompaña. ¿El viernes estuviste en la inauguración del Pasaje Anchorena, una iniciativa lanzada por la gente de la hamburguesería del seis grande para festejar su primer aniversario en ese lugar, pegadito al Mercado Municipal?

--Sí, muy buena idea con un food truck y cerveza tirada, todo perfectamente decorado. Desde ya te anticipo que esto sólo es un emprendimiento privado entre otros que le pueden cambiar la cara a esa zona de la ciudad. Incluso en la Muni ya están trabajando, pero por ahora no me pidas más detalles.

--Bien, entonces cambiemos de tema y tirame alguna otra novedad...

--Te traje un video sobre los aviones Super Etendard Modernisé comprados el año pasado a Francia donde se ven las primeras pruebas de motores en la Base Espora.

--Sí, recuerdo me dijiste que no era cierto lo que había publicado un medio de Buenos Aires donde se aseguró los aparatos llegados en mayo de 2019 no servían para nada y que se encontraban en situación de parálisis total.

--Exacto. Gracias a la labor de los técnicos navales el tema va avanzando y no te extrañe que pronto puedas ver a alguno volando por los cielos bahienses. Hace poco se hicieron pruebas hidráulicas en uno de los aviones para verificar el correcto funcionamiento de las partes. No fueron pocos los que se emocionaron al escuchar el rugido del motor ATAR 8K50 en medio de tanta carencia de medios. En el video verás que el timón de cola tiene partes sacadas para ver cómo actúan las piezas según la potencia del motor, por eso la parte del escape también está expuesta.

El “Compa” llega al puerto

--¿Del puerto tenés algo? Por suerte no pasó a mayores la varadura de un petrolero cargado con 65 mil toneladas de crudo poco antes de llegar a Puerto Rosales.

--Así es, parece ser que todo se debió a un error humano, pero tengo una perlita política del puerto que te puede interesar.

--Dale, te sigo.

--Ya estoy en condiciones de confirmarte que el representante municipal en el directorio del Consorcio de Gestión será el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni. Mañana seguramente esto será dado a conocer.

--Bien por el “Compa”, que tiene alguna expertiz en el tema porque tiene especialización en derecho aduanero y ha sido abogado de alguna empresa portuaria.

--Ya que estamos con el tema puerto. ¿Qué pasa con la megaobra de Dasso?

--Se avanzó porque la unión transitoria de empresas que resultó ganadora de la licitación ya fue aprobada en La Plata y entre el lunes y el martes el intendente firmará el contrato para que en cuestión de días comiencen la ejecución de esa gran obra vial que encarará la Muni con el Puerto.

--¿Alguna otra novedad en materia de obras?

--Que está terminando la iluminación con leds de la calle Parera. Es una obra muy grande porque acordate que los trabajos de pavimentación abarcaron 16 cuadras, entre Pilmaiquén y Los Naranjos. Por lo que pude averiguar en 10 o 12 días toda esa calle quedará iluminada.

Narcolavado, nombres, el “pirincho” y Pablo Escobar

--Bien. ¿Cambiamos de tema? Parece que no terminan las ramificaciones del importante operativo contra las drogas que hizo Prefectura.

--Así es. Como pocas veces se trata de avanzar no solo en el secuestro de droga sino en el lavado de activos, para tratar de recuperar la plata “negra” que ingresa en el circuito oficial. Hay mucho mérito de los investigadores de esa fuerza.

--Es cierto. ¿Cuánta cocaína secuestraron entre los allanamiento del mes pasado y los de esta semana?

--Casi 20 kilos en total. De los más grandes, sin contar, obviamente, lo de Bobinas Blancas, que está en otra escala.

--Da la sensación que el negocio es muy jugoso.

--Y... calculá: cada uno de esos kilos -es lo que figura en la causa, según me dijeron- cuesta entre 10 mil y 12 mil dólares. Y ellos vendían 1,5 gramos a 1.800 pesos, aunque lógicamente muy “cortados”, pero no se sabe bien con qué material. Sí le ponían colorante para distinguir la droga según su calidad: te vendían la cocaína rosa (pantera rosa), la azul (pitufo) y hasta la roja (indio piel roja). De hecho, recordá que cuando cayeron Fabián Accarino, a quien sindican como líder, y Alejandro Bustamante, les secuestraron más de 160 mil dólares y como 2 millones de pesos en billetes.

--¿Y es común esto de guardar grandes cantidades de droga en vehículos estacionados en cocheras?

--Pasó con este caso, al secuestrar más de 5 kilos de cocaína en una camioneta Fiorino que estaba en un estacionamiento de Beruti al 800, y también el año pasado con el caso de otro narco, Walter Ledesma, a quien le encontraron una camioneta en una cochera de Villarino al 400, con 7 kilos de cocaína y más de 40 kilos de precursores de corte.

--Claro, recuerdo aquel operativo. Fue la misma noche que a las pocas cuadras asesinaban al quiosquero Luis García durante un robo.

--Exacto. Me dicen que esta moda se instaló hace algunos años en Buenos Aires y se trasladó. Los “vendedores” aparentemente sacan la droga de sus viviendas ante la posibilidad de allanamientos sorpresivos que los comprometan y prefieren alquilar cocheras y dejar el material oculto en vehículos que, por lo general, están a nombre de terceros.

--Y de esa manera complican las investigaciones...

--Así es.

--¿Y pudieron avanzar con el tema del lavado?

--Parece que sí. Ya habían podido determinar por esa vía la compra de un departamento en el séptimo piso de un edificio que está al lado de la sede de Gendarmería, en Alem al 1300, y al menos un auto. Ahora hay que esperar al análisis de todo lo que secuestraron la semana pasada. Me dicen que Maximiliano Cornagó -uno de los dos detenidos-, sería empleado de la financiera Quenta, una de las allanadas, y una especie de “financista” de Accarino y que además estuvo casado con la hija del dueño de Futura, la otra financiera que recibió “visitas” de la Prefectura. Además, que la cochera donde encontraron la camioneta con la cocaína es alquilada por la expareja de Cornagó.

--¿Y la mujer detenida es la novia de Accarino?

--Sí. Antonella Pinilla. A ella se la vincula con el fraccionamiento de los estupefacientes. No lo pude confirmar, pero se comenta que entre las pruebas en su contra habría un video en un celular de él, que aparentemente se olvidó de borrar, donde la muestra a la joven fraccionando cocaína.

--¿Y Alejandro Crescitelli?

--A diferencia de Bustamante -casi un testaferro de Accarino además de ser comercializador de drogas-, lo señalan en un rango inferior, como “puntero” en la modalidad de repartidor.

--¿Un delivery?

--Exacto. Un delibery que a fines del año pasado trataban de convencer para alejarse del “negocio” porque era un “pirincho” que seguro iba a caer.

--¿Cómo?

--Como escuchás. No te puedo dar muchos detalles, pero me dicen que hay una intervención telefónica en la cual un tío -aparentemente conocedor de estas lides- le aconsejaba alejarse de la ciudad y le hablaba de los riesgos del crimen organizado y hasta le pedía que mirara las series de Pablo Escobar (en alusión al reconocido narcoterrorista colombiano) para entender que seguro iba a quedar “pegado”.

--Mirá vos, las plataformas de contenidos audiovisuales están en boga para todos.

--Bueno, levantemos campamento que se hace tarde para prender el fuego.

--Dale, veo que te seguís castigando lindo. Nos vemos el próximo domingo.