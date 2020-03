El apellido Andrade vuelve al Midget: "Ojalá pueda imitar un 30 % de lo que hizo mi viejo"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El destino determinará cuando (seguimos en vilo por el desenlace del Estival 2019/20), pero sabido es que un legendario y emblemático apellido volverá a inscribirse próximamente en una plantilla de pilotos de Midget.

Será la continuidad de una tradición familiar iniciada promediando los 90', en el Anillo Naranja de Tiro Federal, y que con el paso del tiempo supo ganarse el respeto y la admiración de toda la afición del derrape.

La fama y popularidad alcanzada entonces por Diego Hernán Andrade trascendió todos los logros deportivos contrastables en la estadística. Pues, "El Pampa" despertaba el aplauso instantáneo por su particular estilo, dentro y fuera de la pista.

"Ojalá pueda imitar un 30 % de lo que hizo mi viejo", le contó Joaquín Andrade (23) a La Nueva., quien inconscientemente cargará consigo la presión de defender el legado de su padre, el campeón estival 2004/05.

"Por ahora se maneja con tranquilidad, pero eso es algo que charlamos a menudo con mi viejo; el miedo a cómo me puedan llegar a hacer sentir por ser 'hijo de'. A su vez tengo muchas ganas de que llegue el invernal y empezar a hacer un camino propio", agregó.

Nadie culpará a quien afirme que llega al Midget por el apellido y el empuje de su padre. Y sí, demás decirlo, hay una relación directa. Aunque el espíritu deportivo corre por cuenta propia del mismo Joaco...

"Tengo 23 años y desde los 17 que vengo intentando e insistiendo para correr; aún cuando mi viejo todavía corría. Él siempre estuvo en desacuerdo con esa posibilidad, hasta que la pelota se fue inflando y no aguantamos más", afirmó Andrade Jr., con pasado en el karting de tierra.

Mecánicamente hablando, Joaco apostará a la sapiencia del constructor que llevó a su padre al éxito. Nos referimos a Fernando Rodríguez (FR), quien naturalmente será otra pieza fundamental en su proceso de aprendizaje.

"Primero le compramos el auto completo a Guido Leuenberger, un FR viejito que lo tenía guardado. Pero después de probar dos veces, y de ver que había que hacerle muchas mejoras, decidimos ir al taller de FR y comprar el chasis que utilizó un par de carreras del estival pasado Cristian Nápoli", contó Joaquín.

"En base a las pocas vueltas que di en el salitral y lo que he visto desde afuera, creo que teniendo un buen medio mecánico es más fácil transitar por afuera que pegado al cordón. La pista cambió mucho desde la época de papá, pero me gustaría mucho poder imitar su estilo", agregó.

El auto que llevó a Diego Andrade al "1" en el Estival 2004/05.

--¿Qué hay del viejo, no tiene ganas de subirse?

--Siempre estamos hablando de eso. Cuando compramos el auto, le dije si quería aprovechar y correr un año más, yo lo esperaba sin ningún problema. Pero no, tiene decidido no correr más. De hecho, ni siquiera se subió al auto a dar unas vueltas. Le insistí, pero solo me fue indicando cosas desde abajo. Él ahora está muy abocado con el hockey, tiene la cabeza en otro lado.

--Días atrás se cumplieron 15 años de su consagración. ¿Recordás algo de aquella temporada?

--En esa época tenía 7 años, pero por suerte la pude vivir a pleno y tengo muchos buenos recuerdos. Encima con esto de la cuarentena hemos visto miles de fotos y reproducido videos viejos para recordar los buenos momentos de papá juntos en familia. Todos somos fanáticos del Midget.