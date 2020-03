"La decisión de cambiar a la cúpula policial, al principio, nos causó sorpresa. No tanto por el comisario Gustavo Berdini (superintendente de la Región Sur) porque estaba terminando su gestión, pero sí por el titular de la Departamental, Claudio Petrizán, más allá de lo sucedido en Villa Mitre-Olimpo. Además, porque la Provincia no nos consultó sobre los jefes policiales que iban a poner".

El secretario comunal de Gobierno, Adrián Jouglard, le dijo a La Nueva que el ministro bonaerense de Seguridad, Sergio Berni, les transmitió al intendente y sus funcionarios que la Provincia se reservaba la potestad de decidir estos cambios, pero que el Municipio podía hacer todos los planteos que deseara.

Sin embargo, "por ahora la idea es trabajar con ellos", agregó Jouglard, en alusión a los reemplazantes de Berdini y Petrizán, es decir, los comisarios Aldo Caminada y Gustavo Cheppi, respectivamente.

Acerca de otra designación, la del extitular de la Guardia Urbana, Federico Montero, en el rol de delegado del ministro Berni para la Sexta Sección, el secretario manifestó:

"Nos parece bien la incorporación de un civil para tener un interlocutor del ministro aquí mismo, teniendo en cuenta que no siempre es sencillo llegar a La Plata. Aunque todavía no sabemos si se tratará de una función administrativa o más de corte operativo".



Federico Montero y Sergio Berni.

Esa y otras dudas se podrían resolver hoy en Vicente López, donde Berni recibirá a representantes de las carteras de Seguridad de 12 comunas gobernadas por Juntos por el Cambio. Hacia allí viajará el subsecretario Emiliano Alvarez Porte.

La intención de la Provincia es que todas las fuerzas policiales de proximidad tengan una suerte de comisario central, cargo que actualmente no existe y que, en este caso, sí debería contar con el visto bueno previo de los intendentes.

Otro tema serán los aportes de los Municipios a la Policía. En Bahía Blanca, comentó Jouglard, la mayor parte del gasto en combustibles, reparaciones de vehículos y refacciones en comisarías corre por cuenta de Alsina 65.

"Por dar un ejemplo, actualmente pagamos el 80% del combustible del Comando de Patrullas y cuando comenzó el acuerdo era el 50%", sostuvo.



En su paso por Bahía dialogó, entre otros, con la senadora Nidia Moirano.

Respecto de la Policía Local, indicó que Berni no tiene un gran concepto sobre esa fuerza, ya que considera que se trata de agentes con escasa formación y que no terminan siendo un recurso útil. "Pero no lo piensa de Bahía sino en general", explicó.

"La reunión en Vicente López será un paso hacia la firma de un acuerdo entre el Ministerio y cada Municipio para reorganizar distintos aspectos vinculados con la seguridad. Cuando regrese Alvarez Porte haremos un análisis y, entre otras cosas, empezaremos a ver a quién proponemos como comisario central", cerró.