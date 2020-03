Martina Raspo, la nena de 9 años que hará historia en el fútbol infantil

Martina Raspo, la nena de nueve años a la que no dejaban competir con los varones, se convertirá este sábado en la primera mujer en jugar un partido oficial en la Liga Regional de fútbol infantil de San Francisco, Córdoba, con la camiseta del Club Tiro Federal y Deportivo Morteros.

Justo el mismo día que River y Boca definan la Superliga, aunque lejos de los flashes, Martina podrá jugar "por los puntos" como pedía, tras varios meses de lucha.

"Jamás se nos había cruzado por la cabeza que jugara con nenes hasta que ella le hizo una pregunta simple a su profesor ¿por qué no puedo jugar por los puntos?", relató Carolina Bulacio, mamá de Martina. Claro, Martina se entrenaba toda la semana a la par de sus compañeros y cuando llegaban las citaciones para los partidos, se quedaba afuera por el solo hecho de ser nena.

"Para nosotros, como padres, fue algo traumático por la falta de comunicación. Los que la conocen a 'Martu' saben cómo siente el fútbol y lo importante que es para ella poder jugar como los demás", contó Pablo Raspo, el papá.

En Morteros, la ciudad del noreste de Córdoba donde Martina vive con sus padres y tres hermanos varones, no hay ligas oficiales de fútbol femenino. Por eso, la familia Raspo comenzó un reclamo a fines de 2019 y consiguió el apoyo y acompañamiento del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y de una gran cantidad de futbolistas.

Rocío Correa, jugadora profesional de San Lorenzo y de la Selección Sub 20, contactó a Carolina por Facebook y fue pionera en difundir la causa. Incluso le regaló su camiseta a Martina, fanática de Boca pero que por Rocío usa la del 'Ciclón' frecuentemente.

Carina Bittar, delegada del Inadi en Córdoba, explicó en diálogo con Télam: "Anoche tuvimos una reunión muy buena en Morteros, con la familia y con el club. La Liga la inscribió el sábado pasado y no hay razones para que el club no la ponga a jugar en los partidos. Martina es una de las mejores jugadoras del equipo y no existe impedimento reglamentario".

Adrián Vítola, secretario general de la Liga Regional de fútbol, declaró en una nota que tuvieron que "pasar el tema a legales porque es la primera vez en 100 años de Liga que ocurre". "Una sanción sería ilegal. No está prohibido el fútbol mixto y mucho menos en categorías infantiles. No hay nada escrito y si el club recibiera un castigo va a acudir a nosotros también", aclaró la delegada del Inadi.