Las diez plagas de Egipto en una Bahía llena de excusas insólitas y gas para Escobar

--Buen día José María. ¿Cómo te trata la cuarentena? Parece que vamos a tener que continuar bastante más con esta nueva modalidad de charlar por teléfono en vez de juntarnos en el café.

--Y si… Capaz seguimos así hasta el 20 de abril. Igual si no es por el virus es por los mosquitos. En mi caso ni al patio puedo salir desde hace días. ¿Es cierto que por la cuarentena, por presión del sindicato, licenciaron a gran parte del personal dedicado a estas tareas?

--Me llegó el mismo rumor pero me lo desmintieron, aunque está claro que si se hubiese trabajado en la etapa larvaria no habría semejante explosión. Desde la Muni dicen que les están tirando con todo lo que tienen pero que el calor y la humedad hacen que se multipliquen. Esperemos que ahora con una baja de las temperaturas terminen desapareciendo.

--Sí. Incluso parece ser que se trata de una situación general en la provincia.

--Tal cual, y se da en varios municipios vecinos. Por mi casa pasó el avión fumigador pero al rato los mosquitos reaparecieron como si nada. Parece que las diez plagas de Egipto de la Biblia se hubiesen lanzado sobre la ciudad para hacernos más difícil la cuarentena.

--No exageres y armate de paciencia porque esto va para largo. Todo sea por evitar la propagación del virus. Pero me parece que se vienen medidas más drásticas porque el viernes había muchísima gente en la calle.

--Si, fijate que una vecina del Banco Industrial vio que se había formado una cola de dos cuadras repleta de jubilados. Terrible.

--Mi sensación es que hay muchísima gente que respeta la cuarentena pero hay muchos otros que no. No se toma conciencia que no es solo para beneficiar a otros, sino también a ellos mismos y a sus seres queridos. A todos.

--Pienso lo mismo. Ayer me puse a charlar por teléfono con la propietaria de una despensa de barrio y me decía que es impresionante la gente que sale de sus casas por pavadas. Pibes que van dos o tres veces por día a comprar cualquier estupidez, nada de primera necesidad.

--Mirá hasta el miércoles a la noche el fiscal federal Santiago Martínez acumulaba unas 600 causas, a un promedio de 100 por día, y 5 casos reincidentes.

--A propósito de los reincidentes, ¿qué pasó con el joven de Tornquist, al que daban por prófugo?

--Finalmente lo pudieron localizar. Había ido a trabajar al campo, labor que está exceptuada en el decreto. Por ahora sigue con el proceso judicial, aunque es probable que sea desvinculado más adelante.

--Algunas historias son tragicómicas, como la que leí la otra noche en lanueva.com, del hombre que se escapó del geriátrico del centro luego de atar sábanas en forma de soga, como un preso.

Excusas en la cuarentena

--Si no fuera tan preocupante todo este tema, se prestaría a la broma. Estuve hablando con algunos amigos que son vigi y de otras fuerzas de seguridad y pude recopilar un anecdotario de excusas, algunas disparatadas. Historias que sucedieron en nuestra ciudad.

--Me imagino que me vas a contar algunas…

--Por ejemplo la del hombre de 50 y pico años, bien vestido, que salió a comprar Viagra y lo detuvieron.

--¿En serio? ¡No te puedo creer!

--Así es. Sucedió en jurisdicción de la comisaría Quinta. Se le inició una causa y se lo llevó de vuelta a su casa. Dijo que escuchó que la cuarentena venía para largo y se la jugó. De todas maneras, me dice un poli amigo que al final tenía provisiones hasta el 15 de abril.

--No estaba tan mal, je.

--También se dio el caso de una parejita buscando -dicen que "con desesperación"- una farmacia abierta para comprar anticonceptivos. Eso pasó en el área de la comisaría Primera.

--La de "voy a comprar cigarrillos" debe haber sido bastante frecuente...

--Tal cual, aunque algunos se pasaron de la raya. Por ejemplo, encontraron a un joven buscando un quiosco para cigarrillos en la semipeatonal Alsina y tenía domicilio en Villa Mitre. Después también notaron muchos casos de personas que iban a buscar bebidas alcohólicas, especialmente en la zona periférica.

--¿Y runners?

--"Un montón", me respondió un comisario conocido. Sobre todo en sectores de las comisarías Segunda y Séptima, que incluyen distintos paseos y pulmones verdes.

--¿Qué más?

-- Uno que vivía en Cacique Venancio al 2000 y había salido para ir a la farmacia de Juan Molina y Viamonte -en la otra punta de la ciudad-, después a comprar comida y a visitar a la novia. Otro que no aguantó la convivencia con su pareja y la llevaba a la casa de sus suegros, aunque salió con el auto sin papeles y además terminó a pie.

--Qué querés que te diga, no puedo evitar una sonrisa..

--También sucedió que un motociclista fue interceptado en los operativos para controlar el aislamiento, con tanta "mala suerte" que se había olvidado de sacar un trozo de marihuana de la baulera ubicada abajo del asiento. ¡Adentrooo!

--Uff...¿tenés más?

--Sí, la policía escuchó frases como "salí a caminar porque me peleé con mi novia", "voy a comprar glicerina para embellecer las ruedas del auto" y hasta "no sabía que había cuarentena".

--Si esta conversación fuera por Whats App, te mandaría el emoji del hombrecito tapándose la cara...

--Ah, me olvidaba un caso más, llamativo, que pasó el martes o miércoles a eso de las 6 de la tarde, el de un anciano que vive en un edificio de la calle Soler, salió a hacer una compra y cuando regresó se dio cuenta de que se había dañado la tarjeta magnética para ingresar y se quedó en la vereda, desesperado porque no quería romper la cuarentena ni terminar entre rejas.

--¿Y?

--Un policía se "apiadó" de él, cuando lo vio casi "sacado", lo subió a un patrullero y lo llevó hasta...¡Aldea Romana!, cerca del Dow Center, donde vive el portero del edificio, que le prestó una tarjeta para poder retornar a su departamento.

--Qué locura. Historias y excusas de todo tipo...

--A esto sumale los especuladores de siempre. Por ejemplo ¿Qué pasó para que las frutas y verduras hayan aumentado entre 60 y 70 por ciento estos últimos días? Te cuento otra ¿Sabés cuánto le piden a la Muni por un barbijo?

--Ni idea.

--450 pesos y a pagar por anticipado. Ojo que el faltante de insumos médicos es un problema serio en Bahía, sobre todo alcohol en gel, guantes y barbijos. Esto agrava la especulación.

--Entiendo la gravísima situación por la que pasan los comerciantes, fijate que se estima que el 70 por ciento de las actividades están completamente paradas en el país, pero a algunos se les va la mano. De todas formas quiero hacerte una aclaración.

--Dale. Pero no sigamos mencionando plagas por favor…

--Para nada. Es importante aclarar que no todos los comerciantes y empresarios especulan. No hay que meter a todos en la misma bolsa. Sé de algunos que en apenas dos días donaron 200 mil pesos para insumos médicos de primera necesidad. Lo mismo pasa con varias entidades locales que ofrecieron ayuda.

--Tal cual. Hay que ver las dos caras de esta moneda. Incluso la de cientos y cientos de voluntarios que colaboran para que quienes menos tienen puedan pasar de mejor forma el aislamiento.

--Como dijo un concejal años atrás en campaña: “Pensamos igual”. Incluso sé de una gran empresa local que ofreció 1.500.000 pesos en insumos para la salud. Insisto en lo que te mencioné antes, más allá del tema de los respiradores, no se consiguen elementos básicos para el personal de sanidad. Por suerte todos los sectores están encolumnados detrás de la Muni en esta cruzada contra la pandemia, trabajando en equipo con el intendente.

--¿Y de Nación y Provincia qué podemos esperar?

--Obviamente como te dije el domingo pasado ellos están muy preocupados por lo que pueda suceder en el Conurbano. No sólo en materia sanitaria, sino social. El temor a desbordes sigue presente. De todos modos Alberto Fernández piensa comunicarse vía Skype con los intendentes de las principales ciudades del país para preguntarles cómo está la situación y qué necesitan.

--¿Hablará con Gay?

--Todo parece indicar que sí. Pero antes que me olvide te quería comentar otra situación derivada de la crisis.

--Decime.

--Días atrás miembros de la red de Espacios Culturales Independientes (ECI) le enviaron una nota al intendente exponiendo la grave situación que atraviesan como consecuencia de la crisis sanitaria, es decir, salas cerradas, cero actividad, étc, étc.

--¿Y qué piden?

--Acompañamiento municipal frente a las prestadoras de servicios públicos, acciones para evitar desalojos por el no pago de alquileres, extensión de plazos de rendición para los subsidios otorgados y que se disponga un presupuesto especial para ayudar a los artistas a afrontar este período de emergencia, muchos de los cuales se encuentran hoy en situación desesperante.

GNL por barco hacia Escobar

--Del puerto no me dijiste nada aún.

--Con respecto al coronavirus es una de las actividades exceptuadas de la cuarentena, aunque todas las operaciones se vienen cumpliendo de acuerdo a las disposiciones vigentes. De hecho el Consorcio ha hecho punta a nivel nacional en este aspecto. En caso de que se requiera algún ingreso especial de buques, es decir, antes de cumplir con el período de cuarentena, se adoptan antes todos los protocolos de seguridad necesarios para estas excepciones.

--Leí en algún medio nacional que YPF concretó una nueva exportación de gas natural licuado (GNL) desde Bahía, y que el destino volvió a ser España.

--Leíste bien pero en realidad no es así.

--¿Cómo?

--Te explico. El martes pasado partió del puerto el buque metanero “Methane Kari Elin” con 43 mil toneladas de GNL, es decir, 96 mil m3 de gas licuado, pero el destino de esa carga no fue la exportación, sino el puerto de Escobar.

--¿YPF no pudo conseguir buen precio en el exterior o directamente no hubo interesados?

--Frío amigo. En realidad hace tiempo que la petrolera estatal había decidido volcar al mercado interno ese gas y vendérselo a la empresa Integración Energética Argentina S.A. (Ex- ENARSA). Te sigo explicando. Por regulación, antes de realizar una exportacón, se debe ofrecer la carga al mercado interno y considerando que IEASA es el único que podría estar interesado se le ofreció dicho cargamento. Se iniciaron negociaciones y se cerró el acuerdo.

--Es decir que por primera vez se envío gas natural licuado desde Bahía por barco a otro puerto del país.

--Así es. Al barco regasificador que está anclado en Escobar, donde el GNL será reconvertido a su estado gaseoso como gas natural y luego será inyectado a los gasoductos que alimentan al primer cordón industrial y a los grandes centros poblados.

--¿Se seguirá con esta modalidad?

--Entiendo que no. La próxima carga, que terminará de ser embarcada desde la barcaza de licuefacción “Tango” en el buque metanero “Excalibur” tendrá destino de exportación en mayo. Esta será la última operación de producción de GNL porque a partir de allí viene el frío y el gas de Vaca Muerta y de otros yacimientos patagónicos tendrá al mercado interno como destino exclusivo.

--Me acuerdo que años atrás se pensó en esa modalidad de embarcar en Bahía gas hacia Escobar para llevar gas y aliviar a los gasoductos principales que se ven saturados en su capacidad.

--Exacto, habrá que ver si esto realmente se aplica en caso de necesidad.

--¿Algo más?

--Una de la zona. Ya hay nuevo director en la Autoridad interjudisdiccional de Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro.

--¿A quién designaron?

--Al licenciado Javier Reyes, quien de ahora en adelante representará los intereses de la provincia de Buenos Aires ante Neuquén y Río Negro. Su misión será defender los intereses de los bonaerenses y lograr el cupo de agua que hace más de 15 años la Provincia reclama a la AIC.

--¿Es cierto que en plena crisis hídrica más de 12 millones de litros por segundo van al mar sin poder ser usados para la red de agua y saneamiento?

--Si. Este sería el principal desafío para que los bonaerenses puedan obtener más recursos hídricos. Este cargo fue definido por el gobierno provincial y pasó por el visto bueno del propio gobernador Kicillof y del subsecretario de recursos hídricos Guillermo Jelinski.

--Dame algún dato de Reyes.

--Es parte del equipo técnico del Frente Renovador. Tal es así que hasta antes de este cargo fue colaborador del intendente de Villarino y asesor de la diputada Bevilacqua en la comisión de Energía. Con este lugar Sergio Massa obtiene un espacio estratégico para la política hídrica de la Provincia.

--Bien. Voy a prender el fuego porque la parrilla me espera. Nos vemos el próximo domingo. Ponete Off y quedate en casa.

--Dale, vos también. Nos hablamos en una semana.