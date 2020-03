Xavi anhela dirigir al Barcelona pero "sin nadie tóxico cerca del vestuario"

La leyenda barcelonista Xavi Hernández, actual director técnico del Al-Saad de Qatar, reiteró hoy su anhelo de dirigir en el futuro al equipo "blaugrana" pero "sin nadie tóxico cerca del vestuario" como condición.



El ex mediocampista catalán, de 40 años, proyectó el comienzo de "un trabajo de cero" en el Barcelona, para lo que planteó la necesidad de que haya "mucha sintonía" entre la directiva y el cuerpo técnico.



"Tengo claro que quiero volver a Barcelona, me hace mucha ilusión. Ahora que ya me he visto entrenando (desde el año pasado dirige al club qatarí), creo que puedo aportarle cosas a los jugadores", asumió Xavi en una nota con el periódico español La Vanguardia.



El ex capitán "culé", que fue contactado por la dirigencia en enero pasado después de que el equipo quedara eliminado de la Supercopa de España, recordó que entonces dejó en claro que llegaría "con un proyecto que empezara de cero y en el que la toma de decisiones fuera propia".



Para su retorno al club como entrenador, Xavi exigió trabajar junto con personas "de confianza y sin nadie tóxico cerca del vestuario".



"Estamos hablando de Carles Puyol, que fue capitán de Barcelona, y Jordi Cruyff, muy buen negociante y con mucha experiencia en la secretaría técnica. Soy muy de equipo, no quiero decidir solo. Aquí las decisiones las tomamos con el staff, es una estructura horizontal, de consenso, aunque la última palabra me corresponda a mí", explicó Hernández, ganador de 25 títulos -cuatro Champions League- en 17 años como futbolsita de Barcelona (1998-2015).



Xavi, por último, aclaró que no tiene "mala relación" con el presidente Josep María Bartomeu y elogió al actual plantel de Barcelona.

"El portero (Marc Ter-Stegen) me parece el mejor del mundo; Jordi Alba, para mí, es el mejor lateral izquierdo del mundo; (Gerard) Piqué, el mejor central del mundo; Sergio Busquets, el mejor mediocampista defensivo del mundo; y (Lionel) Messi, el mejor del mundo. Si se suman (Luis) Suárez, (Frenkie) De Jong y Arthur hay futbolistas para triunfar diez años más", valoró. (Télam)