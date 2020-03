TOP 10 JUEGOS DE CELULAR PARA PASAR LA CUARENTENA

Hace un par de días, te hicimos la nota de nuestro Top 10 de juegos para ganarle a la cuarentena. Donde te dijimos algunos juegos de PC o consola que podías jugar durante las próximas semanas. Pero entendemos que no todos tienen una Playstation 4 o una buena PC. Pero si todos tenemos un celular. ¡Incluso es probablemente estés leyendo esta nota por ahí!. Por lo tanto, acá te dejamos un recopilado de los juegos que consideramos muy buenos para afrontar la cuarentena jugando desde tu celular.

Algunas cuestiones a saber. Primero, vas a encontrar todos estos juegos tanto Android o IOS . No discriminamos ni preferimos la Google Playstore o la App Store de Apple. Otra cosa fundamental es que estos juegos son gratis (a excepción de uno que parte de su contenido es pago). Además, tratamos de elegir juegos enfocados a un publico mas casual o novato , con controles sencillos o una dificultad adaptable. Y finalmente, todos estos juegos ocupan poco espacio en tu dispositivo .

Pero si sos un jugador que busca una experiencia mas competitiva, revisa lo que te decimos igual. Porque que en la nota hay un Bonus Track, donde te vamos a tirar un par de juegos para que te la pases jugando durante la cuarentena.

10- Mario Kart Tour

A Mario ya lo conoces. Y probablemente hayas escuchado hablar de sus juegos de carrera conocidos como "Mario Kart". Por si no sabias, tiene una versión para celulares; la que en sus inicios no fue muy bien recibida por los amantes de la franquicia. Esto se debe a que está orientada a un jugador mas casual, inexperto en juegos de carrera. Actualmente esta muchísimo mejor a cuando salió; tiene muchos personajes para usar, una gran variedad de escenarios donde competir y, por fin, un modo online para competir con otros jugadores. Los controles son sencillos: deslizas tu dedo por la pantalla para hacer girar a tu conductor y utilizas distintos objetos que vayas agarrando en la pista. Como todo juego de carreras, tu objetivo va ser quedar en la mejor posición posible. Si te gustan las carreras de auto, tenes que darle una chance a "Mario Kart Tour".

9- Plague INC.

¿Te imaginas crear un virus mas letal y que se propague mas rápido que el mismo COVID-19? Bueno, "Plague Inc." te permite crear tu propio virus y jugar a ser la enfermedad mas peligrosa de la historia. Realmente la presentación es muy secilla: Vas a crear un patógeno, contagiar a tu primera victima, y de ahí vas avanzando hasta ser la causa de la destrucción humana. Pese a la simpleza de su sinopsis, el juego se puede volver muy complejo. Si se quiere llegar a tal objetivo, vas a tener que sabotear posibles curas, infectar los científicos que la buscan, y desarrollar inmunidad a la cura misma. Estrategia es lo que no le falta; y si te interesan los juegos de este estilo, es super recomendado. Un poco de humor negro en esta época, pero el juego es muy divertido.

8- Auto Ches

Estrategia pura y dura. Este juego es la adaptación de un MOD del juego "DotA 2". Si conoces "League of Legend", Auto Chess es la versión de la cual se tomo al estructura para "Teamfight Tactics". Este juego es del genero conocido como Auto Battler, donde tus personajes pelean solos y vos te encargas de armar la estrategia. Ya sea pensando en posicionamientos, con que items equipar los personajes, o que sinergias existen entre ellos, todas las variables se determiann antes de que empiece el combate que se desarrolla automáticamente. El juego tiene un excelente tutorial que te va enseñar a jugar de manera sencilla, explicando los conceptos básicos; pero que da el punta pie para que, si te engancho el juego, aprendas mejor las facetas mas complejas. Este es otro juego que si te gusta la estrategia te va encantar. "Teamfight Tactics" acaba de sacar su versión para celulares, pero si nunca tuviste contacto con los juegos de este genero, es recomendable que primero juegues Auto Chess.

7- The Wolf Among Us

Acá vamos a hacer un poco de trampa. Porque no te recomendamos solo un juego, sino un género de juegos. Los juegos de aventura gráficas. Estos juegos tienen muy poca dificultad, porque su objetivo es contarte una historia de manera mas interactiva. O bien jugar de una manera mas narrativa, disfrutando la historia en a la par de la interacción. Es similar a los capítulos interactivo de Netflix, como "Bandersnatch" o "Minecraft Modo Historia"; pero son mas interactivos. El mejor ejemplo quizás sea el juego "The Wolf Among Us". Un juego donde vemos a los personajes clásicos de los cuentos de hadas de una manera muy distinta; en un mundo mas oscuro y con una trama mas seria. Desgraciadamente el juego tiene gratuito solamente su primer capitulo (de cinco); el resto son pagos. Pero si te quedaste con ganas de mas, podes comprar los capítulos siguientes, o bien o buscar mas juegos de la empresa que lo creó, "Telltales Games".

6-Limbo

Limbo es un juego de plataformas. Con una estética sencilla pero intrigante, controles básicos, y una trama un poco rara de entender al principio. A todo este conjunto de cualidades, sumale a una dificultad bastante desafiante. No va requerir que tengas muy buenos reflejos, aunque en algún que otro momento te puede sorprender; su verdadera dificultad va estar en los problemas que se te presenten, que se tienen que resolver con ayuda del entorno y las herramientas que vas a ir desbloqueando a medida que avances en el juego. Sabemos a que a simple vista no es del todo llamativo; pero dale una oportunidad. Es un juegazo, considerado uno de los pilares del modelo de juegos Indie.

5-Soul Knight

Es el juego mas frenético de la lista. Un juego del genero RogueLike donde vas a morir mucho. Ya sea porque había demasiados enemigos en el mapa y no pudiste con todos, o porque llegaste a un jefe al que no podías hacerle nada. La virtud del juego es que, a pesar de eso, vas a querer volver a intentarlo. El juego tiene un sistema de mejoras al terminar (o morir) cada nivel, para que te prepares mejor y puedas afrontar esas partes que no te dejaban continuar. Tiene una estética genial, similar a los juegos de 8 y 16 Bits; con una música divertida que te va mantener enganchado durante varias horas. Sin dudas es la joyita poco conocida de este top.

4-Fallout Shelter

Puede que alguna vez hayas escuchado hablar de la serie de videojuegos "Fallout". Este juego no se parece a los juegos principales de la saga, pero si esta ambientado en su mundo y tiene relación con todo lo que pudimos aprender de los juegos. Como todo "Fallout", estamos en un mundo post-apocaliptico similar a lo que podemos ver en la serie de "Mad Max". "Fallout Shelter" nos pone como objetivo que hagamos un bunker para todos aquellos sobrevivientes que estén dando vueltas por el mundo. Es un juego de administración de recursos, que tiene muchísimo carisma y una estética tan particular que en un momento llegas a pensar que estas jugando a "Los Sims". Si estas buscando una forma de aprender a preparar un bunker para cuando el COVID-19 termine de invadirnos, "Fallout Shelter" es el juego indicado.

3-Dumb Ways To Die 2

"Dumb Ways To Die 2" es un juego que vas a poder compartir si es que estas con alguien mas en la cuarentena. La traducción literal del nombre de este juego es "Tontas Maneras de Morir 2". Esta secuela nos trae muchísimo mas contenido que su juego anterior, pero con la misma dinámica: Vas a tener que tener reflejos y ser rápido para ver y resolver los distintos minijuegos que se presentan. Podes ir jugando los distintos desafíos como también jugar una ‘’partida rápida’’ donde vas a juntar una cierta cantidad de puntos para tu tabla de puntajes personal. Lo divertido es si estas con un amigo pueden desafiarse a ver quien suma mas puntos que el otro. Recomendado si estas con otra persona; para juego de uno solo, puede parecer medio reiterativo.

2-Animal Crossing: Pocket Camp

"Animal Crossing" es una saga de juegos donde tu objetivo es llevar una pacifica y tranquila vida en un nuevo lugar al cual te acabas de mudar. Acá no vas a tener que enfrentar a ningún villano, ni tampoco vas a vivir una aventura compleja. Es literalmente empezar una vida desde cero: Haces una huerta, te haces amigo de los vecinos, llenas tu casita de objetos, y realizas muchas otras cosas mas. A parte de tener una estética tierna y amigable, es accesible a casi cualquier persona, y no te va demandar mucho tiempo. Sin duda uno de los mejores juegos para ir pasando el rato, de la manera mas tranquila y relajada posible; entre capítulos de una serie que estemos viendo, vamos jugando de a poco para personalizar nuestra casa de "animalitos".

1-Stranger Things: The Game

Salvo que tu residencia sea una famosa pasta italiana cuadrada, en algún momento escuchaste hablar de "Stranger Things". Es la serie de Netflix que cuenta como un grupo de chicos le hace cara a una serie de acontecimientos muy extraños que ocurren en el pueblo ficticio de "Hawkins", en los años 80'. Bueno, este juego te hace sentir todavía mas en esa época, con una estética y música similar a los juegos retro de 8 Bits. Pero eso no es todo, la jugabilidad hace que te mantenga atento todo el tiempo, recreando la historia mediante resolución de acertijos y peleas ocasionales con distintos enemigos. Si te gusto la serie, es un buen juego para revivir toda la historia de manera mas interactiva; y si no viste la serie, probá igualmente el juego, ya que no es necesario haberla visto para jugarlo.

Bonus Track: Hearthstone y Clash Royale

Ambos juegos son del estilo de juegos de cartas virtuales y principalmente online. Ambos tienen distintos sistemas de progresión a lo largo de tus partidas, donde vas a ir obteniendo cartas nuevas a medida que vayas ganando. Ambos tienen una estética y jugabilidad muy amigable, pero sobre esta ultima tienen algunas diferencias. Hearthstone es un juego de cartas por turnos, donde dos jugadores se enfrentan. Cada uno tiene una cantidad de puntos de vida, y un mazo pre armado de cartas que tiene diferentes habilidades. Con estas cartas realizaremos nuestra estrategia a lo largo de nuestro turno; una vez acaba este le dejamos a nuestro oponente responder a nuestra jugada, y cuando termine, nuevamente es nuestro turno. Y asi hasta que uno de los se quede sin puntos de vida. Clash Royale en cambio es un juego de cartas con acciones inmediatas, sin turnos; donde ambos jugadores van a estar realizando sus jugadas al mismo tiempo. Hearthstone va mas para el jugador que le gusta tomarse su tiempo de pensar la jugada, con partidas de un tiempo promedio de 12 minutos; mientras que Clash Royale es para un jugador mas dinámico y frenético, con partidas promedio de 3 minutos.

by ZAELAR para "El Cubil del Mal"