El lunes las entidades financieras operarán normalmente aunque no atenderán al público

El Banco Central informó hoy que el próximo lunes, 30 de marzo, las entidades financieras operaran normalmente aunque no atenderán al público.



La precisión formulada por la entidad monetaria –a través de la Comunicación 86916- obedece a que el feriado del 2 de abril en conmemoración al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se adelanta al martes 31 de marzo, día en que las entidades financieras no operarán.



El Banco Central, por otra parte, aseguró que los cajeros automáticos de todo el país están sobrestockeados de efectivo y que no existe ninguna falta de dinero..



Recordaron también que las bocas de expendio de efectivo en todo el país son 35 mil (unos 20 mil cajeros más unos 15 mil comercios) que tienen disponibilidad total de dinero. (Télam)