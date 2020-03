Cuatro pasajeros de un crucero que zarpó desde Buenos Aires murieron frente a la costa de Panamá

Cuatro pasajeros fallecieron a bordo del crucero Zaandam, que zarpó el 7 de marzo desde el puerto de Buenos Aires hacia San Antonio, Chile, pero debió alterar su trayecto ante las medidas adoptadas por los gobiernos latinoamericanos ante la pandemia de coronavirus y terminó varado frente a la costa de Panamá, reportaron hoy medios de ese país.



Los primeros informes no incluyen las identidades ni las nacionalidades de los fallecidos, al tempo que tampoco se ha confirmado que estas personas hayan contraído coronavirus.



El Zaandam, de bandera holandesa, intentó “atracar en varios puertos, pero se encontró con que todos los países sudamericanos fueron cerrando sus fronteras por la pandemia”, explicó su edición de hoy el periódico La Prensa de la ciudad de Panamá.



El crucero, con 800 personas a bordo, pertenece a la empresa de navegación Holland America Line, que confirmó a través de un comunicado que “cuatro pasajeros mayores han muerto en el Zaandam".



"Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias y estamos haciendo todo lo posible por apoyarlos en estos momentos difíciles”, añadió la compañía, sin dar detalles sobre las muertes de sus pasajeros.



La tripulación intentó atravesar el Canal de Panamá para continuar su ruta hacia Fort Lauderdale, Estados Unidos, para desembarcar allí a sus pasajeros el 30 de marzo, agregó.



Pero el Ministerio de Salud de Panamá, responsable de la autorización para cruzar el canal, impidió esa alternativa.



Sin embargo, ayer, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) había otorgado el permiso para que el crucero fuera asistido -a ocho millas de tierra firme- por el buque “Rotterdam”, también propiedad de Holland America.



“El Ministerio de Salud no dio el permiso, el buque está en aguas territoriales panameñas, pero se tiene que encontrar aislado”, dijo hoy el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, en teleconferencia con periodistas.



“No nos comunicaron si hay casos positivos de coronavirus a bordo, lo que nos comunicaron es que el buque no puede transitar (por el Canal) por razones de salubridad”, concluyó. (Télam)