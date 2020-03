Farmacias de Bahía tienen faltante de barbijos, alcohol en gel y otros insumos

María Eugenia Beguiristain, tesorera del Colegio de Farmacéuticos, contó que en las farmacias de nuestra ciudad faltan barbijos, alcohol en gel y otros insumos en medio del aislamiento para detener el avance del coronavirus.

"Tenemos muchas consultas por los productos que demanda la gente en estos momentos, como son los antisépticos para las manos. Se nos hace muy difícil acceder a alcohol en gel y alcohol líquido habiendo una demanda que superó las posibilidades nuestras y de nuestras droguerías. Estamos en un faltante de barbijos, paracetamol, la vitamina C... la demanda superó cualquier stock", señaló en diálogo con LU2.

"La rutina cambió un poco, sobre todo en la disposición de las farmacias para atender", añadió.

De todos modos, Beguiristain aconsejó a la gente a mantener la tranquilidad.

"Que no compre cosas que no necesita. El acopio de alcohol líquido nos ha perjudicado a las farmacias porque es preferible que la gente lleve dilución 70 grados, para que ya lo pueda usar para la higiene de manos", advirtió.

Además, la farmacéutica mencionó que está por llegar el nuevo envío de vacunas antigripales y un protocolo de actuación para atender a los jubilados.

"El primer stock del cual nos hicimos las farmacias se agotó. Estamos esperando una segunda entrega de vacunas para colocar de manera particular que va a estar llegando en estos días. Estaban prometidas para los días posteriores al feriado, así que calculamos que entre mañana y el viernes van a estar llegado", señaló.

"La semana que viene —continuó— las farmacias vamos a comenzar con la campaña de vacunación antigripal para lo jubilados de PAMI. Nos va a llegar un protocolo de actuación, porque esta es una situación que nos supera y tenemos que proteger tanto a los abuelos que vacunamos como a nosotros los farmacéuticos y el personal".

Hoy, el ministerio de Salud de la Nación informó que la vacunación antigripal se realizará "de manera ordenada y progresiva".

Por último, Beguiristain aclaró que el horario de las farmacias continúa siendo el habitual.

"La farmacia permanece abierta en el horario que tiene declarado en el Ministerio. Su horario no se ha visto modificado, ya tiene uno estipulado que mantiene aunque no es el mismo para todas. No hay disposición que modifique ese horario porque es una atribución del Ministerio de Salud", contó.

"Creemos que es muy importante el horario extendido: por un lado, porque la farmacia está para las urgencias además de para las cosas cotidianas, y por otro lado porque esto favorece a que no haya concentración de gente", completó.