El pasado oscuro de Mike Tyson: "No tenía idea de que estaba tan enfermo"

El estadounidense Mike Tyson, uno de los pesos pesados más emblemáticos de la historia del boxeo, habló en su podcast, Hotboxing, de su oscura vida personal pasada, cuando la fama lo envadía tras cada presentación en el ring.

En esta ocasión, Tyson, recordado no solo por sus grandes combates y vcitorias, sino también por protagonizar escándolos extradeportivos, se refirió a su vida nocturna: “Cuando era joven, era un animal con dinero”, aseguró.

“En Las Vegas tenía acceso al VIP de los clubes nocturnos y tenía una prostituta que era mi novia”, contó Iron Mike. Luego, agregó: “Le daba dinero a la gente, a todos, festejaba con todos y tenía sexo con sus madres, sus hermanas y sus primas... orgías. Estaba loco. Estaba tan enfermo y no tenía idea de que estaba tan enfermo”.

Reminder that this was Mike Tyson last year, so yes he’s still got it 😶

pic.twitter.com/QfDZzyNddf