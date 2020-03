Un emprendimiento solidario fabrica válvulas para respiradores con impresoras 3D

"Te doy una mano", un emprendimiento solidario que fabrica manos ortopédicas y portasueros en impresoras 3D y los entrega de forma gratuita a hospitales, comenzó a elaborar válvulas para respiradores a raíz de la pandemia de coronavirus con el objetivo de colaborar con los centros de salud de todo el país.



"Las válvulas las empezamos a hacer porque en Italia había escasez y se estaba muriendo mucha gente, y entonces nos adelantamos a esa faltante que podría haber en Argentina", contó Gerónimo Cabrera, creador de un proyecto que nació en Banfield en 2017.



Cabrera explicó que también están fabricando mascarillas "para que los médicos usen en el rostro y tengan una barrera entre ellos y los pacientes infectados con coronavirus y de esa manera no se contagien".



El emprendedor, que comenzó con el proyecto junto a su padre Guillermo hace tres días, lleva fabricadas 70 válvulas y cuatro máscaras faciales para médicos.



"Por ahora no hay faltantes de válvulas en Argentina pero nos están pidiendo desde hospitales del interior", confió y agregó que es muy grande la demanda de mascarillas.



Cabrera señaló que por ahora están "esperando que el gobierno se ponga a disposición para poder enviarlas" a los hospitales que solicitaron las válvulas y las mascarillas y aclaró que no son ni "una fundación ni una ONG", sino "dos locos" que realizan acciones solidarias.



Recientemente, los Cabrera fueron al hospital de la localidad bonaerense de Llavallol para realizar las pruebas de los tubos para los respiradores, pero allí el modelo que utiliza la institución sanitaria no es el mismo que el fabricado con la impresora 3D. En el hospital bonaerense suelen esterilizar los tubos para reutilizarlos.



"Nuestra idea es que las válvulas sean descartables porque ya que son de bajo costo el objetivo es que cada persona tenga la suya, aunque se podrían esterilizar con alcohol o lavandina", aclaró Gerónimo.



Sobre el tiempo que demoran en fabricar los elementos, precisó que en "Siete horas elaboramos ocho máscaras y en 20 terminamos diez válvulas".



El proyecto solidario entrega manos ortopédicas y portasueros con forma de superhéroes de manera gratuita para quienes lo soliciten no sólo en Argentina, sino también en otras partes del mundo.



En referencia a las manos ortopédicas que comenzaron a producir con impresoras 3D hace tres años en el sur del conurbano bonaerense, Gerónimo relató que ya fueron entregadas "Más de 400 prótesis en Argentina y otras 50 fueron distribuidas en Chile, Brasil, Uruguay, México, Mozambique y República Democrática del Congo".



"A Mozambique viajamos con un grupo de médicos y llevamos manos ortopédicas y dos impresoras 3D", contó y destacó que todo lo realizan mediante los ingresos familiares.



"Hace un año comenzamos a hacer el portasueros con superhéroes que recubren el sachet de sangre o medicamento oncológico para que los chicos puedan ver que están recibiendo superpoderes y no un líquido transparente", recordó.



A los portasueros los hacen con la colaboración de los internos de la Unidad 40 de Lomas de Zamora mediante talleres que se dan en el penal.



Quienes necesita una prótesis, o el hospital de cualquier punto del país que quiera los portasueros puede contactarlos a través de @tedoyunamonook en Instagram, Twitter y Facebook o llamar al 011 15-3877-0422. (Télam)