Viajó a Chile por un tratamiento de sus gemelos y ahora no tiene cómo volver

22/3/2020 | 20:12 |

Gabriela Cuello se encuentra varada en Concepción junto a Nahuel y Franco, quienes tienen parálisis cerebral. "He tocado miles de puertas, he hablado con el Consulado, con la Embajada; parece que no entienden", contó.