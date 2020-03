El presidente usó a los bahienses que se fueron a Monte como ejemplo de lo que no hay que hacer

El presidente Alberto Fernández usó esta noche el ejemplo de los bahienses que se aprovecharon de la cuarentena para irse a Monte Hermoso como ejemplo de lo que no se debe hacer, en el marco de las medidas impuestas por el Gobierno para frenar la pandemia.

“Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aislate con tus hijos. ¡Cuidate y cuidalos!”, pidió el presidente a través de un tuit.

Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos! https://t.co/Rm5TPhjAdD — Alberto Fernández (@alferdez) March 17, 2020

Por su parte, el intendente Héctor Gay también usó Twitter para dar un claro mensaje con cada de una de las restricciones que se deben respetar durante la cuarentena.

“No viajes, no fiestas, no reuniones, no parques, no bar, no cumpleaños, no visitas, no entrenamientos”, especificó Gay y pidió: “Cumplí con el distanciamiento social”.

Es aislamiento. ⚠️ No vacaciones.



❌ No Viajes.

❌ No Fiestas.

❌ No Reuniones.

❌ No Parques.

❌ No Bar.

❌ No Cumpleaños.

❌ No Visitas.

❌ No Entrenamientos.



👍Cumplí con el distanciamiento social.#QuedateEnTuCasa#NosCuidamosEntreTodos https://t.co/ZyYbzRe3Bn pic.twitter.com/zcXVgjcppO — Héctor Gay (@hector_gay) March 16, 2020

El tuit comienza, justamente, con una de las condiciones que en las últimas horas fue menos respetada: decenas de autos llegaron a Monte Hermoso desde Bahía.

El hecho de que mucha gente no cumpla con el aislamiento en sus casas y se aproveche de la situación para ir a la playa, generó indignación en las redes.

Incluso, hasta se viralizó un meme, que compara cómo se respetan las medidas de prevención en otros países, donde se observan las rutas y calles vacías, con la fila de autos para entrar a Monte Hermoso.

Estos son algunos de los comentarios que dejó la audiencia de La Nueva. cuando se conoció la noticia de las grandes cantidades de gente que llegaba a Monte.

“¿La gente no entiende que no son vacaciones? Todo bien con que vengan a Monte, pero no me parece que sea el momento, ¡se trata de no circular para que el virus no se expanda!”, expresó Cecilia.

“El virus se mueve con las personas, hay que quedarse cada uno en su lugar para no llevarlo a otro lugar, más allá si tenés o no tenés casa en Monte en estos casos, u otro lado del país. No lo digo yo, lo están diciendo hace una semana los médicos, que algo más saben respecto a quienes no lo somos. Hay que cambiar el chip por unos días, no subestimar, cuidarse. No es tan difícil“, opinó Agustina.

“Tengo propiedad en Monte y tenía planeado ir el finde largo. Tengo asueto en mi trabajo (soy bibliotecaria), pero por prevención me quedo en Bahía.Ya habrá muchos feriados para disfrutar. Responsabilidad, señores. Es hora de pensar en conjunto. Debemos cuidarnos entre todos. Quedarse en casa, no son vacaciones”, agregó Adriana.