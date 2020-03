La actividad del Municipio por el coronavirus y sus recomendaciones para evitar aglomeraciones 

El Municipio de Coronel Rosales pidió hoy extremar los cuidados para evitar la propagación del coronavirus e hizo las siguientes recomendaciones, luego de una reunión este mediodía del Comité de Crisis Municipal ante la emergencia sanitaria.

* que los adultos mayores hagan las compras de 8 a 9:30 y de 16:30 a 18

* que la gente no vaya en grupo a supermercados y comercios y evite las aglomeraciones

* que el ciudadano no concurra a espacios públicos del municipio, salvo por cuestiones indispensables o trámites urgentes

* que se evite la visita de seres queridos internados en hospitales o geriátricos, y en caso de hacerlo restringirlo a una sola persona, extremando medidas de higiene

* que los responsables de clubes, ONGs, iglesias, gimnasios y otras instituciones suspendan actividades y que la gente no concurra a los que todavía no lo hubieran hecho

* que las consultas médicas en el Hospital Municipal se hagan a los teléfonos 107 y 148, evitando hacerlas en forma presencial

* que las personas que estuvieron en el exterior extremen las medidas de aislamiento

Además, informó que la oficina de Desarrollo Social de Nación suspendió la entrega de tarjetas alimentarias, y en los próximos días, una vez que se reciban las precisiones desde Nación, se informará de qué manera alternativa se realizará la entrega.

La Municipalidad ya había suspendido la semana pasada las actividades en los polideportivos y centros culturales, cuando se declaró la emergencia sanitaria en el distrito.

"El análisis de la situación es permanente, ante todo tipo de actualización de medidas desde Nación y Provincia. Por tal motivo, este tipo de comunicados con recomendaciones y nuevas medidas se emitirán en forma diaria ante la determinación de nuevas disposiciones que se encuentran en constante evaluación", dijeron desde la comuna.

“Ayudá quedándote en tu casa”, se pidió, al tiempo que reiteró las medidas preventivas para evitar contagios:

* Lavate bien las manos por más de 40 segundos

* Evitá tocarte la cara con las manos

* Usá alcohol en gel e higienizá zonas de uso frecuente en ambientes cerrados

* Ante la sospecha de una posible de emergencia, no dudes en comunicarte al 148

* No te automediques

Las instituciones de la ciudad también se suman a la lucha contra la propagación del virus; de tal modo suspendieron sus actividades los clubes Sporting, Rosario Puerto Belgrano, Altense, Espora, Juventud Unida, Pellegrini y Atletismo Luz y Fuerza Punta Alta.

Tampoco hay clases en el CepEac, Escuela de Artística, CEF, Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) y en ningún instituto de idiomas.

La parroquia María Auxiliadora, la capilla Santa María Reina y la parroquia San Pablo cancelaron todas las actividades de grupos y movimientos, incluida la catequesis, en todas su comunidad.

La Biblioteca Alberdi también decidió cerrar sus puertas.