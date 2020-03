Los incendios antes que los bomberos

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Hace 115 años, en marzo de 1905, se produjo uno de los incendios más importantes de que se tuviese memoria en la ciudad.

A las tres de la mañana, los agudos toques de pitos en la esquina de San Martín y Alsina despertaron al vecindario.

Los primeros en curiosear pudieron advertir el rojizo resplandor que asomaba sobre la parte alta de los edificios.

Era presa de las llamas la fábrica de carruajes y aserradero ubicada en el centro de la manzana, rodeada por las calles San Martín, Alsina, Soler y Buenos Aires (hoy Yrigoyen).

De inmediato se procedió a enfrentar el siniestro.

Claro, de modo no convencional: en aquella época era limitado el acceso al agua, atento que la ciudad carecía de servicio corriente y los tanques y pozos surgentes apenas permitían combatir un incendio de esa magnitud.

Así, el accionar de los vecinos se limitó a sacar sus pertenencias a la calle, rogando que el fuego no alcanzara sus viviendas.

Afortunadamente, aquella noche, lo que podría haber sido la devastación de la manzana no pasó a mayores pues el viento fue el gran ausente y las llamas apenas sufrieron "una leve desviación hacia el este". A las cinco y media de la mañana, el fuego se extinguió.

Poco después la policía cumplió con un trámite de rigor: se llevó detenido al acongojado propietario de la fábrica, siempre sospechoso, para la compañía de seguros que debía afrontar la considerable indemnización.

Bahía Blanca dispuso de servicio de aguas corrientes en 1908 y el cuerpo provincial de bomberos fue creado el 11 de abril de 1910.

Tres días después de su creación, dos apurados caballos arrastraron la bomba para enfrentar el primer incendio oficial: se quemaba la librería e imprenta del señor López Camelo, ubicada en la calle Zelarrayán 23.