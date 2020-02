La Policía refuerza la seguridad en la zona bancaria y se vuelve a hablar de petróleo frente a Bahía

--Buenos días, caballero. ¿Cómo le va?

--Excelente, al igual que cada domingo. Eso sí, algo apurado.

--¿Te tenés que ir más temprano?

--No, apurado por escucharte. Tengo la impresión de que pasaron cosas interesantes en estas horas. Por ejemplo, vi que se reunió Héctor con el ministro de Transporte, Mario Meoni.

--Querés ir al grano. Eso me gusta. Tal como decís, a las autoridades locales les está costando menos concretar encuentros con funcionarios de Nación que con los de Provincia. Te digo más, dejo un asterisco con este tema de La Plata y luego retomo.

--Dale, pero ahora vamos a lo de Meoni.

--Al intendente bahiense le confirmaron que, una vez transcurridos los 120 días que dispuso el ministro para congelar tarifas en Capital y Conurbano, la idea es establecer un esquema más equitativo de subsidios para las diferentes regiones, lo cual podría tener impacto positivo en la tarifa local.

--En el AMBA siempre tuvieron privilegios.

--Siempre. Si esta distribución más equitativa se cumple, la Nación dejará de subsidiar a las empresas capitalinas por micro y lo hará por pasajero transportado. Creen que así podrán obtener recursos suficientes para hacer un reparto más federal.

--Tengo la impresión de que estas cosas ya las escuché antes y sin embargo...

--Vamos a ver si ahora se cumplen. ¿En ese caso cuál sería el impacto en la tarifa local? Algo que te comenté la semana pasada: si el caudal de subsidios para Bahía aumenta a partir de mayo, podría no aplicarse la cláusula de ajuste automático el 1 de julio, o bien, que la suba sea menor a la inflación acumulada del primer semestre.

--¿Qué más? Supongo que con el titular de Transporte habrán tratado otros temas.

--Recordarás que La Nueva publicó el interés de Rusia por el tren a Vaca Muerta.

--Lo tengo clarísimo. Te digo más, el finde pasado fui a Neuquén en auto. Es imposible pensar en un desarrollo logístico que conecte a Vaca Muerta con el puerto bahiense sin la vía ferroviaria.

--¿Viaje de negocios...?

--No, de placer por el cumple de mi amiga Paula. Pero no cambies el tema.

--Sigo. Los rusos se reunieron con altas autoridades nacionales y el proyecto podría avanzar. En un mes, más o menos, vendrá una comisión técnica a la ciudad para evaluar la situación.

--¿Solo los rusos tienen interés?

--También los chinos. Y ahí tenés un “asuntito” vinculado con la geopolítica. Rusia y China quieren meter cuchara en un negocio gordo. ¿Qué pensarán el gobierno y los inversores norteamericanos?

--No me digas que vamos a quedar en el medio de ese despelote.

--No digo nada, solo que ojalá este asunto del tren se pueda resolver de la mejor manera. Aunque va a seguir requiriendo mucho tiempo y que lo producido en el yacimiento neuquino amerite la inversión.

--Hablame del asterisco que dejaste pendiente.

--El gobierno municipal le ratificó a Provincia que está dispuesto a poner el 50% de la guita para implementar el boleto estudiantil gratuito en la ciudad. Hoy solo funciona en La Plata y distritos de aquella zona, con fondos exclusivamente bonaerenses. A fines del año pasado, ese 50% equivalía a unos 140 millones de pesos anuales, que habrá que actualizar. Me dicen que acá la plata está, así que ahora la pelota la tiene la Gobernación.

--¿Entonces?

--Entonces, paciencia. Para el inicio de clases, en marzo, no creo que se llegue a implementar.

--Entendido.

Comenzaron a buscar hidrocarburos en el mar

--Pero no me quiero ir todavía del tema Vaca Muerta. Mejor dicho, del tema petrolero.

--¿Qué novedad tenés?

--¿Escuchaste hablar alguna vez de la posibilidad de que exista petróleo en el mar, frente a Bahía?

--Sí, lo recuerdo.

--Bueno. Algunos de los principales jugadores del mercado, como Shell, Total, British Petroleum, Equinor e YPF comenzaron los trabajos frente a las costas bonaerenses para ver si efectivamente es una región rica en hidrocarburos.

--Explicame más.

--Hay dos grandes áreas de exploración. Una frente a Tierra del Fuego y otra acá nomás. En realidad, 400 kilómetros mar adentro, pero en aguas argentinas y relativamente cerca de nuestro puerto y de Mar del Plata.

--Te sigo.

--En abril pasado comenzó un proceso que va a demandar su tiempo pero que, en definitiva, ya está en marcha. Las empresas que te mencioné empezaron con los trabajos denominados sísmicos, es decir, un estudio de los terrenos submarinos en zonas de aguas profundas y ultraprofundas. Se trata de una primera etapa que va a demandar cuatro años y, en una segunda etapa de otros cuatro, las compañías tienen el compromiso firmado de realizar los primeros pozos exploratorios.

--¿Habrá algo ahí abajo?

--No sabemos. Pero para esta primera etapa las empresas ya invirtieron unos 1.000 millones de dólares, así que imagino que tendrán sus buenas expectativas.

--Mucha plata. Y decime, si estamos hablando de un proceso de al menos 6-8 años para enterarnos si hay petróleo, ¿por qué deberíamos prestarle tanta atención ahora?

--Porque a lo largo del proceso van a empezar a venir grandes movimientos de barcos, helicópteros y toda clase de logística asociada a una industria monstruosa. El petróleo, quizás, esté justo frente a Bahía. Pero va a haber más de una localidad portuaria interesada en brindar todos los servicios asociados a atender a estos gigantes.

--Vos decís de ir preparándonos para que a la ciudad no se le escapen los negocios.

--Claro. Es algo reciente, si querés incipiente, pero al parecer con mucho futuro.

--¿Y por qué se te ocurrió traer el tema?

--Porque hubo una reunión en la Muni con Nicolás Rosés, un ingeniero industrial bahiense que hace años se mueve en el mercado y que vino a señalar las potencialidades que tiene Bahía en torno a la industria del petróleo off shore.

--Lo anoto. Supongo que iremos siguiendo el asunto de cerca.

--No lo dudes.

Una vigilancia “extra”

--Te cambio el ángulo. ¿Qué pasa con la relación Municipio-Provincia en el tema seguridad?

--La semana pasada hubo una convocatoria del ministro Sergio Berni a intendentes, pero el de Bahía tuvo inconvenientes de agenda y no pudo asistir. Sé que pidieron mandar a un representante de la comuna aunque desde La Plata respondieron que solo se aceptaban jefes comunales.

--¿Entonces?

--Lo más destacado, viéndolo desde acá, sería que se confirmó la voluntad de la Gobernación de mantener a la Policía Local en aquellos distritos donde se considera que funciona.

--Estamos hablando de un cuerpo policial que se dedica a lo que llaman “proximidad”, es decir, su rol es recorrer los barrios para tener contacto directo y permanente con los vecinos.

--Así es. Hasta donde pude averiguar, una novedad podría tener que ver con la creación de un escalafón dentro de esa fuerza. Hoy tenés un jefe y después hay horizontalidad. La idea es estimular y permitirles crecimiento a los agentes que se destaquen.

--A propósito de la policía. ¿Viene bastante movidito el tema delictivo en Bahía o es solo una sensación mía?

--Es la sensación que tienen varios. Está agitado, por los hechos que se cometen y por las aprehensiones que se dan todos los días.

--¿Alguna explicación?

--No, al menos que yo conozca. Algunos lo relacionan con la cuestión estacional, porque se están cometiendo muchos robos tipo escruche, en viviendas cuyos ocupantes se ausentan uno o más días por las vacaciones, algo que pasa casi todos los veranos con mayor o menor intensidad. Pero también se han dado en los últimos tiempos algunos delitos más violentos.

--¿Y sabés si se tomó o se va a tomar alguna medida especial?

--Mirá, algunos controles se han intensificado. Me contó un “vigi” amigo que les bajaron letra para usar en forma irrestricta el chaleco antibalas, para no ausentarse de las cuadrículas que cada uno recorre en la ciudad, para respetar las normas de tránsito en medio de una eventual persecución y también mayor vigilancia en los bancos.

--¿En los bancos? ¿Será por lo que pasó el otro día en el Nación de Isidro Casanova, que terminó con el asesinato de un cajero?

--La verdad que no sé, pero puede ser. Lo que me comentó el policía es que a los patrulleros les pidieron intensificar recorridos diurnos, para el caso de las salideras, y nocturnos, a fin de prevenir la modalidad de los boqueteros.

El más comprometido de los narcos detenidos

-- ¡Mirá vos! Te cambio un poquito de tema, pero no tanto. ¿Por qué no se conocieron desde un primer momento las identidades de los detenidos en los últimos operativos antidroga?

--Je. El problema es que la justicia pidió que no se filtraran los nombres de entrada porque hay, al menos, un prófugo. Pero ahora, llegados a este punto, te puedo decir que el más comprometido de los detenidos es Fabián Enrique Accarino, un hombre de 46 años que cuenta con antecedentes. En 2013 lo habían agarrado junto a una mujer con un kilo de cocaína, en trozos y fraccionada, y una cantidad importante de pesos y dólares. De hecho me dicen que hasta no hace tanto tiempo estuvo preso.

--¿Y qué es eso de la “cocaína rosa”?

--Al parecer no tiene que ver con la misma droga que corre en ámbitos selectos de Buenos Aires, que es costosa, tiene un preparado totalmente sintético y se conoce de esa manera por su conformación y color. En este caso se trata de cocaína, porque los reactivos así lo marcaron, que adoptó el color rosa por el agregado de otro producto que por ahora no saben qué es. Lo concreto es que la vendían a un precio fuerte: me chimentaron que pagaban 1.800 pesos por gramo.

--Lo cierto es que, por la cantidad, fue el operativo más grande de los últimos años, a excepción de Bobinas Blancas.

--Sí al menos como resultado de una investigación, ya que en 2008, en la casa del ya fallecido Carlos “El Chino” Alberti encontraron 16 kilos de cocaína en panes aunque, según las crónicas de ese tiempo, llegaron a la droga de casualidad, cuando allanaron la vivienda de Piccioli al 700 por un asalto.

Juicio sin precedentes

--¿Esperamos visitas políticas para los próximos días?

--Podría darse la primera incursión por Bahía del ministro bonaerense de la Producción, Augusto Costa, quizás acompañado por el flamante titular de Asuntos Portuarios, el bahiense Juan Cruz Lucero.

--¿Vendrían para poner en funciones a alguien...?

--¿Lo decís por Federico? Te diría que la duda respecto de venir esta semana o unos días más adelante tiene que ver con eso. Esperar a que estén los papeles listos para la asunción de un nuevo presidente del Consorcio de Gestión.

--¿Pasó algo raro que se demora tanto?

--Lo que te decía al principio. El gobierno provincial se está tomando su tiempo para llenar los casilleros de toda la administración y eso genera que la rueda no se termine de poner del todo en movimiento. Lo del puerto no tendría que ver con algo puntual de acá sino con esa lentitud general.

--¿Algo más para el cierre?

--El jueves empezó un juicio que no tendría precedentes en el ámbito de la justicia federal de Bahía Blanca.

--¡Epa!

--Están juzgando al exsecretario Álvaro Coleffi, acusado del delito de violación de secretos.

--¿Por?

--Está procesado por ser quien supuestamente filtró a un medio de comunicación las escuchas telefónicas del caso Suris, que pudieron haber puesto en peligro la investigación.

--Ah, ahora recuerdo... ¿pero no había sido expulsado del Poder Judicial?

--Sí. La Cámara Penal lo cesanteó en 2015, aunque la causa judicial siguió su camino y ahora llegó a juicio oral, que está siendo llevado adelante por el juez Luis Salas (procedente de La Pampa) y que se hace en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal. También actúan los abogados Gabriel González Da Silva, como fiscal, y Dámaso Larraburu, defensor de Coleffi.

--Es un tema delicado, porque siempre que se mencionan este tipo de filtraciones se corre riesgo de limitar la libertad de prensa.

--Es cierto, pero me decía un viejo abogado del fuero que en este caso no se juzga la labor periodística ni la posibilidad de que la sociedad pueda estar informada sobre temas judiciales relevantes, sino el “comportamiento desleal” de un funcionario.

--¿Y qué pena le podría caber?

--En caso de ser encontrado culpable, la sanción es baja: el Código Penal prevé un máximo de 2 años de prisión para ese delito, que nunca es de cumplimiento efectivo. Igualmente no hay que adelantarse, recién se dieron las primeras audiencias, con la declaración de testigos, entre los que se encuentran algunos funcionarios de la Justicia Federal.

--Bien, seguiremos atentos. ¿Listo por hoy?

--Hasta el domingo.