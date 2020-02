El cuidado del medio con el control de agroquímicos y el reciclado de colillas de cigarrillos

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com



En un estrecho compromiso con el medio ambiente, desde el bloque Frente de Todos, el concejal Rodrigo Sartori dijo que presentaron ante el Concejo Deliberante dos proyectos de ordenanza.

El primero se trata de la instalación de colilleros, recolección, acopio, traslado y tratamiento de las colillas de cigarrillos, y posterior adquisición de ladrillos resultantes de su tratamiento, para construcciones sociales, de calidad y sustentables.

Indicó que una sola colilla es capaz de contaminar hasta 50 litros de agua y que más de 6 trillones son desechadas cada año, según cifras publicadas por un estudio del Centro de Tabaco de la Universidad de California.

“Generan miles de toneladas anuales de basura y son reconocidas como el ítem de basura número 1 en el mundo, según el Ministerio de Salud Nacional. Pueden encontrarse acumuladas en veredas, entradas de bancos, paradas de colectivos, plazas, en la orilla de una playa, entre otros lugares públicos”.

“Al igual que el cigarrillo, las colillas contienen más de 7 mil sustancias completamente tóxicas. Demoran entre 10 y 15 años en desaparecer y cuando esto ocurre las sustancias químicas que contienen, no desaparecen”.

Agregó que “los insectos, peces, aves y otros animales son sensibles al efecto de estos productos. Sólo cinco por litro de agua son suficientes para matar a algunas especies de peces e incluso en muchos casos son ingeridas, reportándose la muerte”.

A partir de esta realidad, dijo que algunas iniciativas plantean reducir el impacto, con resultados positivos, por ejemplo a través de la distribución de ceniceros exteriores.

Por caso, indicó que, actualmente, en la provincia de Mendoza se encuentra la Fundación “Cigabrick”, con el único laboratorio del país que trata el residuo de las colillas de un modo responsable, no contaminante, y genera como resultado un ladrillo resistente, aislante, y de perfecto diseño de encastre.

“Mediante un proceso biotecnológico este laboratorio hace el reciclado naturalmente convirtiéndolas en un biopolímero, el cual utilizan como material aislante dentro de un ladrillo para construcción. Estos desechos son reciclados y luego tratados quedan libres de toxinas y olor. El ladrillo cuenta con un diseño original tipo lego que otorga beneficios de ahorro de hasta 50% en acero y 40% en cemento. Además, es cuatro veces más fuerte que el ladrillo tradicional y no contamina ya que está armado a presión y no requiere cocción. También es reciclable”.

Agroquímicos

El segundo proyecto se refiere a la regulación y control de todo el proceso de existencia de agroquímicos en el distrito, especialmente su uso y aplicación, protegiendo el medio ambiente, la salud de la población y adecuando la legislación local a las normas nacionales y provinciales.

Sostuvo que la Argentina es uno de los países de mayor consumo de agroquímicos del mundo pero, paradójicamente, no hay ninguna ley nacional de regulación.

“La única norma que existe al respecto es la Ley 27.279, mal llamada Ley de Productos Fitosanitarios, que sólo regula la disposición de los envases vacíos".