Villa Mitre-Olimpo: Mungo empieza a definir el 11 mañana e Iribarren dirigió su primera práctica

Con presentes distintos, Villa Mitre y Olimpo ultíman detalles de cara al clásico del domingo, por la fecha 18 de la Zona 2 del Torneo Federal A.

Por el lado aurinegro, tras la abrupta salida del entrenador Pedro Dechat, Leandro Iribarren -quien era su ayudante- se hizo cargo hoy de su primera práctica a cargo del plantel.

Antes de comenzar el entrenamiento, Iván Furios habló con sus compañeros de lo vivido en las últimas horas y luego lo hizo el propio Iribarren. No obstante, Dechat no se presentó a despedirse de sus ex dirigidos, aunque sí lo hizo vía telefónica con los referentes del grupo.

Luego, en lo estríctamente deportivo, el "Pesca" realizó movimientos tácticos en 2 tiempos de 20 minutos y paró el mismo equipo que el último domingo venció a Camioneros, en el Carminatti.

Es decir, probó con P. Fernández; Méndez, Pfund (c), Capraro, Ferreyra; López Macri, Argüello, Mendoza, Salas; Guille y Lenci.

Por el lado tricolor, las horas previas al derby se viven de una forma totalmente distinta.

Luego del empate como visitante ante Brown de Puerto Madryn del último lunes (se iba a jugar el domingo y se suspendió por los incendios en la zona), el entrenador Carlos Mungo comienza a perfil un posible equipo.

En la práctica de hoy, el orientador tricolor realizó trabajos tácticos y mañana, en el primer entrenamiento formal de la semana, definirá la posible alineación titular.

Una firme alternativa son el retorno de Maximiliano Tunessi (por Gabriel Jara) y Facundo Fabello (por Eduardo Scaserra).

Por lo tanto, el local podría formar con Tavoliere; Tanner, Laumann, Manchafico, Ihitz; Formigo, Cocciarini, Fabello, L. Torres; Tunessi y Zárate.

Por otro lado, hoy fue operado con éxito el capitán de la "Villa", Héctor González, quien salió lesionado en su hombro izquierdo el primer partido de este año ante Estudiantes de San Luis.

El "Lorito", quien había sufrido la misma dolencia en el primer cruce ante Olimpo en septiembre pasado, tendrá para varios meses de recuperación.

Entradas anticipadas

Los boletos para el clásico se expenderán el mismo domingo —de 10 a 18— en las boletarías del José Martínez (Caseros 1555) y desde las 19 se habilitará una boletería en la intersección de Maipú y Punta Alta.

Precios: general 350 pesos y menores (de 12 años) 200 pesos. No habrá venta de generales para socios.

Además, mañana viernes nn la secretaría del club (Garibaldi 149) se expenderán las plateas para socios ($800) y no socios ($1200), de 17 a 20:30.