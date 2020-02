No destruyan nuestro paraíso: una sentida y polémica carta a los veraneantes en Pehuen Co

Una porteña que reside en Pehuen Co desde hace 3 temporadas escribió una carta a los turistas que visitan la villa, tras la ola de delitos que mantiene en vilo a los vecinos del balneario rosaleño.

Nunca había entendido porqué la gente de Pehuen no quería el turísmo...Hasta el día de hoy... O hace varios días... De hecho cuando estudié la carrera en mi Bs As natal de licenciatura en turismo quise hacer mi maestría en esto de cómo lograr que los pueblos pequeños quisieran al turismo... Y hoy entiendo...

Mi amor por Pehuen es tan grande que no llegué ni a recibirme, no aguanté más la city porteña y me vine a vivir a este Pehuen que tanto amo... Mi responsabilidad en este pueblo fue tan grande que me enamoré de él... Más aún.... Con la gente que vive todo el año... Con su idiosincrasia y sus necesidades de todo momento más allá de sus estaciones... Gracias a la vida me llegó el playón y con él brindarme por completa a la comunidad con todo lo que pude y como pude... Con todo lo que eso implicó...

Les cuento que a medida que va llegando el fin de año nos preparamos con todo para recibir a los turistas y así, es común encontrarse con la gente que viene a laburar en la temporada y todos los que allí podemos llegar a trabajar para pasar un invierno menos duro, ya que acá las posibilidades de trabajo en el año escasean y mucho... y les aseguro que los inviernos son duros y fríos .. muy fríos... Por eso todos esperamos la tan ansiada "Temporada".... Hoy, que ya es mi tercer temporada de trabajo en Pehuen, viviendo todo el año, quiero contarles algo que nadie cuenta de la "temporada".... La temporada nos lleva puestos en todo sus sentidos.... Es avasallante... vertiginosa... Se lleva puestas nuestras rutinas anuales... Nuestros amores... Nuestras mascotas... Nuestros espacios.. nuestra playa... Nuestra integridad... Nuestra seguridad.... Todo lo soñado en un año muchas veces es desvanecido por la tan esperada temporada... Arremolinada...de repente pasamos de ver nuestras caras amigas, vecinas, cordiales y conocidas para transformarnos en caras desconocidas, multitudinales e indiferentes... Es súper fuerte vivir la temporada viviendo en nuestro paraíso (entiéndase nuestro como perteneciente a todo aquel que sienta este lugar como su lugar en el mundo) que de ser habitado por menos de Mil personas debemos, de repente, compartirlo con más de 25 Miles... Nos preparamos todo el año para recibirlos... Pero algunos, bah muchos, nos ensucian.. nos ultrajan... Nos roban... Y cómo nos roban... No solo lo material... Los sueños.. los proyectos.. el tiempo... las respuestas.. y las decisiones.. Los que vienen de afuera no nos conocen... Por eso nos llevan presos, nos acusan... Y no tienen idea quienes somos... (No nos hagan más mierda por favor...)

Eso es la temporada para los que vivimos aquí... Les compartimos nuestro paraíso... nuestra tierra... Para que sean felices unos días ... Nos podrían devolver el mismo para poder vivir el resto del año tal cual estaba?? Pehuen es más que palabras... Vivan su espíritu como todos los que lo habitamos...y desean habitarlo.. Y si no, hay otras playas alternativas.... Con nosotros no se metan más... Porque somos muchísimos los que estamos Unidos para hacer brillar a Pehuen en lo más alto!!! Durante todo el año... Durante la Temporada... Seamos sanos... Convivamos valorando..valoremos... Que lo que hoy es mi tierra mañana puede ser tuya y no te gustaría que te sucediera lo que hoy a nosotros.