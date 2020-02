Opiniones y quejas por las ciclovías: las respuestas desde el Municipio

Por Belén Uriarte / buriarte@lanueva.com

Gastan plata en algo que no se usa.

Hay otras prioridades: mejor que arreglen las calles.

No están mal, pero hay que hacerlas de otra manera.

Desde el año pasado, cuando se conoció el proyecto de ampliación del tramo de ciclovías en Bahía Blanca, los usuarios dejaron cientos de mensajes. Algunos a favor. Otros en contra.

El secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, Tomás Marisco, respondió algunos de ellos en un mano a mano con La Nueva., luego de anunciar la construcción de una ciclovía por el medio de avenida Sarmiento y cambios en los cordones delimitadores.

Guillermo: Las ciclovías no están mal, pero hay que hacerlas un poco más angostas, y sacar esos cordones de hormigón reemplazarlos por unos plásticos como en las calles de Mendoza capital.

Marisco: Sí, estoy de acuerdo. Se van a reemplazar los cordones porque el modo de delimitación es la principal crítica a las ciclovías. Creemos que el ancho está bien: 90 cm por carril. Podría ser 80, pero la calle no ha quedado angosta, así que no va a haber demasiadas modificaciones en cuanto al ancho de los carriles.

Ricardo: Por favor con los cordones no, con línea amarilla y los botones planos recuerden que si un taxi lleva un discapacitado con silla ruedas no puede estacionar sobre esa vereda: tiene que bajar la silla, abrirla, ayudarlo a bajar.

Marisco: Contra la ciclovía no se puede estacionar ni ascenso ni descenso porque podemos poner en peligro al ciclista cuando se abre una puerta. Sobre la otra mano se asciende y desciende. Repito: se van a cambiar los cordones, seguramente más bajos y amigables con los automovilistas.

María Laura: Las bicicletas que empiecen por respetar los semáforos, que andan por la calle como se les canta, encima los tenés que andar esquivando.

Marsico: Totalmente de acuerdo. Con la gente de Control de Tránsito Urbano, que depende de la secretaría de Gobierno, tenemos que seguir trabajando muy fuertemente en el control del tránsito, es una materia pendiente. Hemos tomado cartas en el asunto con la conformación de la secretaría, sobre todo para trabajar desde el inicio con la concientización en seguridad vial.

César: Pura ciclovía y qué hacemos con los monopatines eléctricos que hacen lo que se le canta bien las pe... pasando en rojo, en contramano sin casco, total después van al Municipal y garpamos nosotros.

Marisco: En este trimestre se va a presentar ordenanza regulando el uso de monopatines, velocidad máxima, normas de seguridad, seguro obligatorio para los que impriman una velocidad de más de 25 km/h.

Ricardo: ¡Qué obra importante! Excelente para juntar basura, incomodar a los frentistas, en especial a los comercios y para que algún motociclista se mate con los tochos amarillos, también para romper alguna llanta o el tren delantero si tenés que maniobrar con el auto. ¿Las bicis? No las usan y tampoco es Amsterdam esto donde hay miles circulando todos los días. ¿Guita para mejorar calles o infraestructura hospitalaria no hay?

Guillermo: Están gastando plata en algo que casi no se usa.

Marisco: Voy a disentir: las ciclovías se usan cada vez más. Por supuesto que es una cuestión cultural y si no apostamos nunca vamos a incentivar a que la gente las use. Quizá genere malestar pero vamos a seguir apostando a la ciclovía, vamos a hacer una fuerte inversión este año. No vamos a descuidar el mantenimiento de las calles, damos fe y se puede mostrar que en el transcurso de estos primeros 4 años se ha trabajado muchísimo en calles nuevas de asfalto y reencarpetado de calles que están en mal estado; por supuesto que falta muchísimo: había calles en Bahía Blanca que tenían 70 años de antigüedad, con lo cual corríamos muy atrás. Se puede invertir en las dos cosas; una cosa no excluye a la otra.

En bici por Urquiza