Gerardo “Tifón” Vergara quiere arrasar con todo en Monte Hermoso

A orillas del mar, donde hace un mes noqueó en el primer asalto a "Karateca" Sánchez, el "Tifón" Gerardo Vergara volverá a tener acción, esta vez por el título Fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo.

La velada será esta noche, aproximadamente a las 23, y será uno de los combates principales de la agenda pugilística que tendrá como escenario, una vez más, el Polideportivo de Monte Hermoso.

"Si gano esta pelea me voy a posicionar entre los 6 mejores del ranking de la categoría superwélter (69,800 kilogramos) y estaré listo para combates internacionales", dijo Vergara, sumamente ilusionado a partir de una chance que surgió por algo inesperado.

"Es la suerte del sacrificio (risas). Tenía que pelear 'Tito' Lemos, de Tres Arroyos, pero acusó una lesión y se abrió una puerta. Mi récord me permitió hacer peleas de fondo y no lo desaproveché", señaló Vergara.

--¿Qué sabés de tu rival?

--Marcelo Bzowski (oriundo de Wilde) es un boxeador experimentado, que enfrentó a los mejores peladores del país. Y, además, suma dos peleas internacionales, lo que lo hace muy completo. Es un estilista, acostumbrado a pelear 10 rounds.

--¿Cuál será tu plan de pelea?

--Tenemos un estrategia de trabajo. La última pelea, después de la lesión, se definió muy rápido, y no pude hacer los 10 asaltos que pretendía. Pero estoy preparado para, en caso de darse, llegar bien al final.

--Te falta experiencia en peleas largas.

--Sí. Por eso tengo que usar la cabeza, trabajar, moverme. No es sólo tirar y tirar. Eso sí, cuando pueda meter la mano lo voy a hacer.

--Igual, será tu pelea Nº 13...

--Estoy bien. Vengo haciendo un gran trabajo de preparación. Tenés que estarlo, porque en el boxeo nunca sabés cuándo aparece la chance.

--Si le ganás a Bzowski pegás un gran salto.

--Quedaría en una posición muy favorable, porque el ranking se actualiza cada 6 meses. Vengo invicto con 12 peleas y 8 nocauts.

--¿En Monte te van a adoptar?

--Ojalá. Hablamos con gente del municipio y sería muy lindo poder representarlos, porque siempre me trataron de maravillas. Además, tienen un Polideportivo hermoso, ideal para las peleas de boxeo.

El resto de la programación

En las otras peleas principales se medirán:

-Luciano Aranda (Bahía Blanca) vs Ezequiel Guyquipan (Bahía Blanca), categoría 69 kg.



-Carlos Martínez (Monte Hermoso) vs Brandon Gallego (Bahía Blanca), hasta 91 kg.



-Pablo Nievas (Bahía Blanca) vs Gastón del Baggio (Tres Arroyos), hasta 75 kg.



-Federico Colo (Coronel Suárez) vs Agustín Vega (Tres Arroyos), hasta 69 kg.



-Leopoldo Lemons (Tres Arroyos) vs Mauricio Caceda (Ameghino), hasta 69 kg.



-Jonathan Monzón Moyano (Bahía Blanca) vs Franco Lavallén (Ameghino), hasta 69kg.



-Neri Muñoz (Bahía Blanca) vs Diego Cajita (Ameghino), hasta 64 kg.







Las principales:

-Gerardo "Tifón" Vergara (Bahía Blanca) vs. Marcelo Fabián Bzowski (Wilde) por el Título Fedebol AMB, categoría súperwélter, 10 rounds.



-Juan "Titán" Carrasco (Las Heras, Mendoza) vs. Lucas Nahuel Rojas (Morón, Buenos Aires), categoría súperligero, 6 rounds.



-Juan Cruz "Apache" Cacheiro (Bahía Blanca) vs. Nelson "Zurdito" Rosales (San Rafael, Mendoza), categoría súpermediano, 4 rounds.



-Jesús "La Máquina" Burgos (Tres Arroyos) vs. Martín "Pitbull" Balbuena (Chascomús), categoría súperligero, 4 rounds.



-Abraham “El Turco” Buonarrigo vs Carlos “El Terrible” Chaparro (Uruguay), categoría mediano, 4 rounds.