Súper Rugby: Jaguares no pudo contra la fortaleza de Stormers

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

La gira de Jaguares comenzó con una derrota ante el puntero de la Conferencia Sudáfrica.

El equipo argentino perdió este sábado ante Stormers por 17 a 7, en partido disputado en Ciudad del Cabo y correspondiente a la cuarta fecha del Súper Rugby.

Jaguares presentó una formación inicial sin varios de los habituales titulares, en una decisión del entrenador Gonzalo Quesada para dosificar descanso en su plantel y para darle continuidad a todos.

Y no lo hicieron mal en la primera etapa, más allá del dominio del local en las formaciones fijas y, en general, en el contacto.

Stormers aplicó abundante presión defensiva a Jaguares, que para poder progresar en el terreno tuvo que jugar corto o bien apelar al pie de Domingo Miotti para poner la pelota adelante.

A pesar de esa superioridad del dueño de casa, Stormers sólo pudo plasmar en el marcador un penal, que le dio la ventaja parcial de la primera parte por 3 a 0. A su vez, en los 40 iniciales la visita no pudo aprovechar el haber jugado con un hombre más por amarilla al pilar Frans Malherbe a los 16m.

Cambios y reacción

En el complemento Quesada promovió los cambios. El ingreso de Marcos Kremer dio solidez a la defensa y con Julián Montoya y Joel Sclavi el scrum se fortaleció.

Stormers aprovechó esos primeros diez minutos de renovación rival para concretar dos tries, uno a los 45m vía Jantjies y otro a los 52m de Nel, y alejarse 17-0.

Jaguares fue mejorando su rendimiento y a los 63m generó su primera acción de try vía Montoya, que fue anulada por no haber podido apoyar la pelota tras el veredicto del TMO. Pero del scrum jugado tras esa acción se produjo el try de Rodrigo Bruni para el 17-7 a los 65m.

Dos minutos luego la visita generó un ataque por afuera que definió Sebastián Cancelliere, pero la acción fue anulada por un offside del ataque en la gestación de la jugada.

Con esta derrota Jaguares bajó al 3° lugar de la Conferencia Sudáfrica (10 puntos, 2 gandos y 2 caídas), también por el triunfo de hoy de Sharks frente a Rebles 36 a 24 como visitante.

El sábado venidero visitará a Bulls, desde las 12.15.

Resultados

Este sábado Brumbies venció a Chiefs 26-14 de visitante y quedó como líder de la Conferencia Australia. El viernes el campeón Crusaders le había ganado a Highlanders 33-13 y quedó al frente de la Conferencia Nueva Zelanda.

Además: Reds 64-Sunwolves 5 y Bulls 6-Blues 3.