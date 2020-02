Abaurre puso primera en Olimpo y tendrá que recuperar a un equipo golpeado

Con mucho trabajo por delante, sobre todo en cuanto a lo mental, Juan Alejandro Abaurre comenzó a trabajar formalmente esta tarde en Olimpo.

El flamante entrenador aurinegro --reemplazante de Pedro Dechat-- encabezó la práctica vespertina en el Carminatti y tendrá la misión de encontrar el rumbo futbolístico de un equipo que está en el fondo de la Zona 2 del Federal A.

El debut será el domingo a las 17.30, cuando Olimpo reciba al líder Deportivo Maipú, que viene de perder como local 4 a 1 ante Deportivo Madryn.

Abaurre llegó a la ciudad y presenció el clásico que su elenco perdió en El Fortín ante Villa Mitre por 2 a 0.

El DT ya trabajó en Fundación Godoy Cruz (2009), Luján de Cuyo (2009-2010), Gutiérrez Sport Club de Mendoza (2010-2011), Andes Talleres (2011-2012), Guaymallén (2012-2013), Gutiérrez (2015-2017) y Huracán Las Heras (2018-2019).

"Me movió la estantería, me encantó, aunque debo admitir que se me puso la piel de gallina. Era difícil decir que no. Pasé por Olimpo como futbolista (6 meses en el Apertura 2002) y sé la popularidad que tiene y lo que representa a nivel social, no necesito que me lo cuente nadie", le dijo Abaurre a La Nueva antes de emprender el viaje a Bahía Blanca.

Abaurre estuvo hoy acompañado con el preparador físico Franco Testa y por el entrenador alterno Leandro Iribarren, quien dirigió interinamente a los aurinegros en el clásico.

El "Cachorro" seguramente meterá mano en un equipo que llega golpeado y se convertirá en el tercer entrenador (comenzó Sergio Lippi) en la temporada.