Desde la Defensoría del Pueblo van a "intentar" que los bahienses sin agua tengan un "alivio económico"

El delegado local de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, José Luis Gil, aseguró esta mañana que harán "la propuesta y se va a intentar" que los usuarios que hace meses reclaman por la falta de agua tengan un "alivio económico".

Sin embargo, en diálogo con LU2, Gil agregó: "No sé cuándo puede llegar a responder ABSA".

"Ojalá se pueda primero encontrarle la vuelta a que la gente pueda tener agua y después sí buscar la posibilidad de que económicamente se vean aliviados de pagar algo de lo que no están recibiendo. De a poquito se va normalizando llenando cisternas y tanques. Sabemos que no es lo ideal, estamos tratando de que los plazos se agilicen, que la respuesta llegue rápido", expresó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Gil explicó que una de las funciones de la Defensoría del Pueblo es "el contralor del cumplimiento de los servicios públicos".

En ese sentido, detalló que lo que están haciendo por la falta de agua en varios sectores de Bahía es "intimar o emplazar al gerente ejecutivo de ABSA, como al Ministerio de Infraestructura y a la Autoridad del Agua para un reestablecimiento y ver qué tipo de solución hay".

"Sabemos que no van a venir los caños la semana que viene y que la gente lamentablemente no va a tener el agua como todos queremos el 1° de enero. Pero bueno, buscarle respuesta, buscarle paliativos, que eso no corresponde ya a la Defensoría, sino a las autoridades encargadas de prestar este suministro", advirtió.

Por último, concluyó: "Estamos trabajando desde el 25 de octubre, donde hubo la primera protesta de los vecinos de los barrios altos de Bahía". (La Nueva. y LU2)