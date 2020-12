Villa Mitre: "Si queremos lograr el objetivo, tenemos que dar vuelta la página e ir a ganar a Cerri"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Una jugada fuera de contexto de lo que se había visto a lo largo de la noche en El Fortín, privó a Villa Mitre de debutar con un triunfo en la Zona Campeonato Sur del Torneo Federal A.

En la única chance clara que tuvo, Juventud Unida de San Luis fue 100% efectivo y a los 88 minutos empató el juego y se llevó un valioso empate de nuestra ciudad.

"Estábamos bien defensivamente, creo que en el gol no hubo errores nuestros sino todo virtud de Juventud. El pase es muy bueno, el control del delantero es perfecto y la hablitiación también. Más que error nuestro, hay mucha virtud de ellos", señaló Víctor Manchafico, defensor del tricolor, quien fue capitán el viernes.

El conjunto que dirige Carlos Mungo se había mostrado como un equipo sólido, ordenado y solidario que ganaba justamente gracias a la velocidad y astucia de sus delantero. Pero el gol de los puntanos en el cierre dejó un sinsabor en el mundo tricolor.

"Terminamos con bronca porque habíamos hecho todo para llevarnos los tres puntos, habíamos jugado un buen partido desde lo colectivo, no habíamos tenido problemas. En la única jugada que no pudimos defender, nos hacen el gol, no nos habían llegado nunca. Quedó el gusto amargo porque ya teníamos los tres puntos en el bolsillo", agregó Mancha.

"Queríamos hacer un mejor partido desde lo futbolístico -admitió-, pero creo que después de estar 8 meses parados fue bueno el partido de Villa Mitre. Apostamos a la velocidad de Maxi (Tunessi) y de Jara, lo hicimos en el primer tiempo, después en el segundo no pudimos tanto. Ellos metieron mucha gente en el medio y por ahí nosotros no encontramos el camino, pero así y todo lo estábamos manejando al partido y a los 90 llegó el gol ese que nos golpeó más desde lo anímico que otra cosa, porque era importante empezar ganando de local".

La "Villa" tendrá revancha rápido para recuperar buenas sensaciones, ya que el próximo miércoles visitará a Sansinena (desde las 17:30) por la segunda fecha. En la tercera, el domingo, recibirá a Olimpo.

"Tratamos de ser un equipo intenso, de ahogar al rival en los primeros minutos, más de local. Obviamente que hay cosas para corregir, pero también hay cosas buenas. Vamos a tratar de quedarnos con lo mejor, corregir lo otro, hacer una buena autocrítica y ya sacarnos de la cabeza que podríamos haber ganado. Son seis fechas y no podes quedarte con lo que ya pasó. Tenemos que ir a buscar el triunfo a Cerri para recuperar", entendió el neuquino.

"Son seis partidos que tenes que salir a ganar a todas las canchas. No te voy a mentir, tendríamos que haber ganado, pero al ser tan pocos partidos te obliga a salir a ganar en todas la canchas. Si queremos lograr el objetivo, tenemos que dar vuelta la página e ir a ganar a Cerri", cerró Manchafico.